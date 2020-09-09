德中第16次人權對話 德國：中國人權現狀「急劇惡化」

（德國之聲中文網）這是德國與中國舉行的第16次人權對話。該機制1999年由兩國的時任總理施羅德和朱鎔基共同發起，原計劃每年舉行一次，但這期間也曾被凍結。例如，2019年的德中人權對話就因為中方指「缺乏對話氛圍」而未能成行。

在今年9月初中國外長王毅訪問德國之際傳出消息：兩國之間的人權對話繼續，於9月8日在柏林舉行。

德國聯邦政府人權事務專員科夫勒（Bärbel Kofler）代表外長馬斯主持了這場對話。德國內政部、經濟和能源部、司法部派出代表參加。其中談到法治國家、公民權利、政治權利、少數群體權利等話題。

在相關新聞稿中，科夫勒女士表示，她注意到中國人權狀況在過去一段時間裡「急劇惡化，愈發落後於其應履行的國際義務」。

她表示，鑑於上周末發生在香港的新逮捕行動，「我們討論了港區國安法對民眾公民權利和政治權利的限制」。此外，討論話題還包括「維吾爾人的災難性處境、對言論自由和集會自由的壓制，對人權律師的迫害」，「在所有這些議題上，我明確呼籲（中方）要透明，同時遵守人權准則和國際法」，科夫勒說。

這位政府人權事務專員也稱，在對話時向中方指明，中方之前沒有表達出就具體案例和程序與德方討論的意願。她同時強調，人權話題不僅在人權對話中佔有重要地位，在德中之間的所有對話之中也發揮著作用。

截至發稿，中國外交部還沒有就這次對話發布新聞稿，中國媒體對於相關內容也只字未提。

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