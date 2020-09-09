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阿富汗副總統車隊遭炸彈攻擊10死 神學士否認犯案

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
這次針對副總統的炸彈攻擊造成至少10人死亡、15人受傷。路透
這次針對副總統的炸彈攻擊造成至少10人死亡、15人受傷。路透

阿富汗首都喀布爾（Kabul）9日發生一起爆炸案，攻擊主要針對第一副總統薩勒赫（Amrullah Saleh）的車隊，目前已知至少10人死亡15人受傷，而薩勒赫僅受到輕傷。

這起炸彈攻擊發生在喀布爾當地時間9日早上7時30分，當時副總統薩勒赫正搭車前往工作途中，一枚路邊炸彈在他經過時引爆，現場可見大量黑煙，死傷者中包括了薩勒赫的護衛人員。

薩勒赫曾任阿富汗情報首長，是反神學士的領導人之一，去年他的辦公室也曾遇襲導致20人喪生。他在攻擊過後表示，爆炸造成一隻手輕度灼傷，但仍會繼續他的政治工作。神學士發言人已否認發動這次攻擊，目前沒有組織坦承犯案。

阿富汗政府和神學士即將在卡達首都杜哈展開談判，以期達成和解，結束多年的流血衝突。

阿富汗 神學士 炸彈

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