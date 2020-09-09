美國智庫研究員：美國可能支持印度打中國

（德國之聲中文網）中印兩國自5月起在靠近「實際控制線」（LAC）的邊境區域發生數次軍事衝突，9月7日出現1975年停火協議以來首次鳴槍，雙方衝突升溫。

德國之聲專訪美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）研究員葛萊斯曼（Derek Grossman），分析中印邊境最新局勢發展。

德國之聲：有別於此前的低調處理，中國軍方官媒這次稱印軍所為是「嚴重的軍事挑釁」，違反雙方協議。你認為中印戰爭是否已經迫在眉睫？

葛萊斯曼：中印邊界衝突在過去幾周加劇，我仍然認為雙方都不希望發生熱戰，但礙於象征意義和心理上的後果，雙方都也不願意退讓。

我擔心的是，不管是中印哪一方發起，隨著敵對行為增加，都可能導致武裝衝突，而引發類似1962年的邊境戰爭。我不會說戰爭迫在眉睫，但隨著一次又一次的敵對事件，這種可能性就會上升。

德國之聲：中印外長將在莫斯科會晤，你認為他們能解決什麼實際問題？如果不能，為什麼？

葛萊斯曼：中印外長肯定會互相冷落。雖然矛盾特別尖銳，但我認為保持對話的開放性、有意解決僵局，總是有幫助的。兩位外長應該做的是緩和措辭，並為實現外交解決方案而努力。

兩國軍方之間曾舉行多次會議，而且級別很高，但都無濟於事。歸根究底，中印衝突問題需要用外交手法解決，可能還需要恢復莫迪和習近平之間的非正式會晤，好像2018年和2019年分別在中國武漢和印度欽奈（Chennai）見面，以緩和緊張局勢。

德國之聲：美國總統特朗普說他願意幫忙，美國或其他第三國能否做調解人，協助緩和緊張局勢？

葛萊斯曼：印度一直要求美國不要插手中印邊境的爭端，而中美關係現在也肯定不是很好，所以我認為美國調解的可能性極低。

也就是說，一旦中印兩國開戰，美國很可能會支持印度而不是中國，新德裡可能會歡迎美國的支持，以確保勝利。

德國之聲：你認為德國或歐盟能在中印邊境衝突中，發揮什麼作用嗎？

葛萊斯曼：我的感覺是，德國和歐盟被認為比美國更中立。因此，如果中印緊張局勢顯著升級，德國和歐盟可以更有效地充當調解人。

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