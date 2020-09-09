快訊

火船上的27萬噸石油:印度洋燒6天「超級油輪」漏油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／沉眠海底80年 挪威外海發現二戰被擊沉的納粹軍艦

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
80年前於挪威遭擊沉的納粹德國巡洋艦「卡爾斯魯厄號」近日尋獲。路透
80年前於挪威遭擊沉的納粹德國巡洋艦「卡爾斯魯厄號」近日尋獲。路透

挪威（Norway）海域近日發現一艘二戰時期沉沒的德國軍艦「卡爾斯魯厄號」（Karlsruhe cruiser），它是當年德軍在挪威海域唯一損失的一艘大型軍艦。

挪威國有電網運營商「Statnett」聲明指出，在海平面以下1600英尺（約488公尺）處的海床上發現這艘巡洋艦，船身仍相當完整。該艦長571英尺（約174公尺），船身上的納粹符號依舊可見。這也是卡爾斯魯厄號時隔80年再次出現在世人眼中。

Statnett表示，3年前在挪威至丹麥海域的一次海底電纜檢查作業時，團隊人員在離一條海底電纜50英尺（15公尺）處發現一艘陌生船隻殘骸，不過當時掌握的資訊有限，今年透過圖像和聲納掃描，辨識船體及砲塔位置等細節，才終於揭曉它的身分。

挪威海事博物館（Norwegian Maritime Museum）的考古學家兼研究員科瓦勒（Frode Kvalø）表示：「大家從歷史書中可得知卡爾斯魯厄號的命運，但沒人知道確切沉沒的位置。」

1940年4月8日，卡爾斯魯厄號發起納粹入侵挪威南部城市的作戰，期間遭受挪威方面的猛烈砲擊，遭英國潛艦擊中後嚴重受創，最終被德軍自行鑿沉。

遭擊沉的卡爾斯魯厄號沉眠挪威海底80年，船身上的納粹符號依舊可見。路透
遭擊沉的卡爾斯魯厄號沉眠挪威海底80年，船身上的納粹符號依舊可見。路透
卡爾斯魯厄號的聲納掃描成像，這艘納粹德國巡洋艦沉沒在海平面下488公尺處的海床，艦長約174公尺。路透
卡爾斯魯厄號的聲納掃描成像，這艘納粹德國巡洋艦沉沒在海平面下488公尺處的海床，艦長約174公尺。路透

挪威 軍艦 納粹

延伸閱讀

海軍永慈軍艦除役 服勤25年功成身退

挪威北極熊攻擊人致死 近50年來第6起

反送中抗爭者被提名角逐和平獎 王毅：外界勿干預

中國外交部長王毅：不應將新冠起源政治化

相關新聞

阿富汗副總統車隊遭炸彈攻擊 沙雷輕傷至少6死

阿富汗即將與民兵組織塔利班展開和平談判，但政府官員表示，首都喀布爾市中心今天發生爆炸，副總統沙雷車隊遭鎖定攻擊，造成至少...

影／沉眠海底80年 挪威外海發現二戰被擊沉的納粹軍艦

挪威（Norway）海域近日發現一艘二戰時期沉沒的德國軍艦「卡爾斯魯厄號」（Karlsruhe cruiser），它是當...

印度前國安顧問：印中邊境上的小誤判 恐釀成大錯誤

印度前國安顧問納瑞雅南（M.K. Narayanan）9日向CNBC表示，印度和中國大陸在喜馬拉雅山邊境緊張對峙中出現的...

打打談談 學者預期中印邊境衝突恐將常態化

中印邊境緊張情勢近日再度升高，印度富萊明大學（Flame University）社會科學系副教授劉奇峯指出，儘管中印雙邊...

東協外長會議開幕 美中對立成焦點

共同社河內9月9日報導，東協（ASEAN）10個成員國外長會議9日以線上形式召開，日美中韓等地區外國家也參加的持續至12...

颱風重創北韓 金正恩下令全面檢討年度計畫

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，颱風重創國內多處地區後，北韓領導人金正恩表示，他將重新檢視多項年度計畫，並訂下年底前...

日本自民黨魁選舉起跑 菅義偉獲8成支持日相寶座在望

日本首相安倍晉三因宿疾復發請辭，內閣官房長官菅義偉、政務調查會會長岸田文雄、前幹事長（秘書長）石破茂等3人，8日辦理執政黨自由民主黨黨魁選舉參選登記，宣告選戰起跑。朝日新聞分析，菅義偉已獲得黨內七派系中五派系的支持，兩院議員票已穩拿八成；民調也顯示，菅義偉獲得的支持率最高。

澳籍主播被軟禁 中澳關係再惡化

中國與澳洲關係持續惡化，鬥爭延燒到北京的澳洲媒體！中國在上個月中，無預警軟禁國內官媒知名澳洲籍主播成蕾，引起外界一片譁然，而中國外交部9月8日說明，成蕾涉及危害國家安全，因此將她逮捕。另外，日前也傳出兩名駐北京的澳洲記者，在要離開中國前，遭警方企圖偵查，最終由澳洲大使館協調後，才獲准飛回雪梨。

哈紹吉案5死囚改判20年 聯合國調查員質疑「包庇沙國王儲」

記者哈紹吉謀殺案震撼國際，沙烏地阿拉伯法院今日判決8名罪犯7至20年徒刑。由於哈紹吉家屬曾聲明已經原諒，使凶手死罪得到赦免。沙烏地檢方指出，判決已「定讞並且必須予以執行」。但據BBC報導，被外界認為是幕後黑手的沙烏地王儲穆罕默德及其親信，始終未受調查，最新裁決惹來國際反彈。

民怨四起！白俄總統坦承執政有點久 不排除提前改選

白俄羅斯總統大選上月9日落幕，但引發不滿選舉結果的抗爭，贏得6連任的總統魯卡申柯今天接受俄羅斯媒體訪問說，他不會下台，但自己在位有點久，不排除提前舉行總統大選。

德國極右派把川普當「救世主」膜拜 成德民主最大威脅

美國總統川普提出的各種陰謀論及不實資訊，已跨越大西洋，在德國極右派中發酵，這群人可能多達數十萬，他們把川普當作救世主來膜拜，專家擔心可能使德國政壇增添無法預測的新變數。

巴基斯坦大理石礦場災變 至少18死、20人受困

開柏普赫圖赫瓦省礦業廳長阿瑞夫今天表示，位於巴基斯坦西北部的一座大理石礦場，發生大批巨石崩塌災變，造成至少18名礦工喪命，約20人仍受困。

熱門新聞

特斯拉股價重挫21％ 創該股史上最大單日跌幅

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳

史上最近距離、最清晰太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

看不順眼？傳哈利、梅根與Netflix簽約 英國民眾揚言退訂

道瓊重挫632點 科技股遭拋售、那指進入修正區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。