影／沉眠海底80年 挪威外海發現二戰被擊沉的納粹軍艦

挪威（Norway）海域近日發現一艘二戰時期沉沒的德國軍艦「卡爾斯魯厄號」（Karlsruhe cruiser），它是當年德軍在挪威海域唯一損失的一艘大型軍艦。

挪威國有電網運營商「Statnett」聲明指出，在海平面以下1600英尺（約488公尺）處的海床上發現這艘巡洋艦，船身仍相當完整。該艦長571英尺（約174公尺），船身上的納粹符號依舊可見。這也是卡爾斯魯厄號時隔80年再次出現在世人眼中。

Statnett表示，3年前在挪威至丹麥海域的一次海底電纜檢查作業時，團隊人員在離一條海底電纜50英尺（15公尺）處發現一艘陌生船隻殘骸，不過當時掌握的資訊有限，今年透過圖像和聲納掃描，辨識船體及砲塔位置等細節，才終於揭曉它的身分。

挪威海事博物館（Norwegian Maritime Museum）的考古學家兼研究員科瓦勒（Frode Kvalø）表示：「大家從歷史書中可得知卡爾斯魯厄號的命運，但沒人知道確切沉沒的位置。」