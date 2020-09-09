德國航太到位 官民合作建發射台

德國航太技術一大步，當局正準備採納工業界的建議，瞄準北海創造衛星發射台！德國工業聯合會（BDI）日前積極為航太科技發展遊說官方部門，稱德自製發射台技術已然成熟，未來航太項目能廣泛用於多項新技術，諸如無人車等，成功創造發射台，對戰略價值和科技經濟層面都有大助。8日新聞指出可能官民合作，但也有媒體認為，德國這次自行製作可能與常合夥的夥伴如歐盟、瑞典等產生政治摩擦。

根據《英國廣播公司》彙整德媒報導，德國工業聯合會（BDI）不停遊說當局，表示德國科技公司的技術已成熟，大可以考慮建造移動發射台，發射台對於未來航太科技都是個「必須」，包含無人車技術等都得仰賴衛星，移動發射台會讓德國發展商業經濟、戰略地位大加分。

上述是BDI會積極與官方討論官民合作的原因，民間企業重視商業經濟，同時官方更需要國際間航太科技的戰略地位。參與這項計畫的公司包含位於慕尼黑的Isar航太，該公司顧問之一是阿特蘭，這位專家是出自於SpaceX，也就是由馬斯克領軍的美國航太巨頭公司，對於科研的商業、戰略價值肯定相當熟稔。

8日也傳出可能合作的消息，德國經濟部長阿爾特邁爾盛讚，德國能發展自己的太空發射設備是一大進步，官方未來將投入3000萬歐元作為首次投資，並打算選址在北海的一處，建立起航太商業經濟區，實現BDI計劃書中提到的鉅額商業盈利。

不過，《德媒》也報導，BDI與當局的合作可能與過往的歐洲夥伴產生政治摩擦，過去德國發展航太都會與歐盟、挪威、瑞典等合作，這次該國是打算自己動手。

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