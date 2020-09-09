澳籍主播被軟禁 中澳關係再惡化

中國與澳洲關係持續惡化，鬥爭延燒到北京的澳洲媒體！中國在上個月中，無預警軟禁國內官媒知名澳洲籍主播成蕾，引起外界一片譁然，而中國外交部9月8日說明，成蕾涉及危害國家安全，因此將她逮捕。另外，日前也傳出兩名駐北京的澳洲記者，在要離開中國前，遭警方企圖偵查，最終由澳洲大使館協調後，才獲准飛回雪梨。

涉嫌危害國家安全

根據《BBC》與《德國之聲》的報導，華裔澳籍的成蕾是中國官媒《中國環球電視網》的知名英語主播，她在8月14日突然從電視上消失，個人頁面與先前報導紀錄被刪除，並被斷絕與親友的聯繫，中國政府隨後表示，她正在接受軟禁，卻未有任何理由。

一直到9月8日，中國外交部發言人趙立堅才出面表示，政府是以「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」為由，對成蕾採取強制措施，「相關單位正在進行調查，此案正在根據法律處理。」仍未提供指控的細節，也無從得知成蕾涉及了什麼「犯罪活動」。

駐華澳洲記者遭調查

而在上週，兩名駐華的澳洲記者也遭中國限制出境，要對他們進行「國安調查」，7日晚間才在澳洲大使館的協商與交涉下，順利離開中國。兩人分別是澳洲公視《ABC》駐北京特派員博圖斯與《澳洲商業評論》駐上海記者史密斯，都在離開前接受中國警方的訪問。

博圖斯受訪表示，他被問了有關成蕾案的資訊、報導香港國安法的來源、以及中澳關係等問題，但他認為，警方似乎也不認為他有什麼有用的情報，整個事件像是北京政府整肅駐華澳洲媒體的手段，「就我來看，感覺與中澳關係的廣泛問題更有相關。」

中國與澳洲在貿易上互相依賴，但兩國關係近來逐漸惡化，澳洲對中國的人權迫害及鎮壓外國媒體的批判，被中國指控是在干涉內政。4月時坎培拉當局呼籲國際調查新冠肺炎的源頭，導致中國不滿，在一個月後，以對部份澳洲進口商品加徵關稅作為回應。

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