日本自民黨魁選舉起跑 菅義偉獲8成支持日相寶座在望

日本首相安倍晉三因宿疾復發請辭，內閣官房長官菅義偉、政務調查會會長岸田文雄、前幹事長（秘書長）石破茂等3人，8日辦理執政黨自由民主黨黨魁選舉參選登記，宣告選戰起跑。朝日新聞分析，菅義偉已獲得黨內七派系中五派系的支持，兩院議員票已穩拿八成；民調也顯示，菅義偉獲得的支持率最高。

聚焦是否繼承「安倍路線」

NHK報導，選戰焦點是新冠疫情的防疫對策、經濟政策、促進地方活絡、是否承襲「安倍路線」等。

菅義偉已承諾將維持現行的「安倍經濟學」政策，8日又提議將擴大嬰兒照護的覆蓋範圍。朝日新聞報導，他也暗示，若當選首相，可能提前舉行國會大選。此外，菅義偉表示，若當上自民黨黨魁與首相，對於黨內幹部與內閣人事安排不會接受黨內各派係的要求，也不會事前跟各派係商量。

63歲的石破茂在黨內無法贏得派係支持，故將主力放在地方黨員上，無奈這次選舉因時間緊迫，不舉行黨員投票，但他仍不放棄競選。他的選戰口號是「認可與同感」，呼籲要在正確的歷史認識下進行大重整，重新打造日本。63歲的岸田文雄針對是否持續安倍政策表示，應持續的持續，應改變的部分改變。

自民黨14日將舉行代替黨代表大會的參眾兩院總會（大會），由國會議員及47個都道府縣地方黨部的代表進行投票。國會議員是394票、47個都道府縣各3票為141票，總計有535票。完成投票後，立即開票，選出黨魁。新黨魁預計16日在臨時國會上被指名為首相，成為第99屆內閣總理大臣（首相）。

日本追加購買疫苗預算

此外，日本政府為取得海外製藥公司新冠疫苗，8日內閣會議決定從本年度補正（追加）預算的預備費當中，提撥逾6700億日圓（約63億美元），作為購買疫苗經費。