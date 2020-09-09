哈紹吉案5死囚改判20年 聯合國調查員質疑「包庇沙國王儲」

記者哈紹吉謀殺案震撼國際，沙烏地阿拉伯法院今日判決8名罪犯7至20年徒刑。由於哈紹吉家屬曾聲明已經原諒，使凶手死罪得到赦免。沙烏地檢方指出，判決已「定讞並且必須予以執行」。但據BBC報導，被外界認為是幕後黑手的沙烏地王儲穆罕默德及其親信，始終未受調查，最新裁決惹來國際反彈。

阿拉伯新聞報報導，沙烏地檢察機關指出，8名原本被判死刑的罪犯中，5人被判20年、1人10年、兩人7年。檢方發言人指出，經審酌哈紹吉家屬的赦免權後進行量刑，判決已「定讞並且必須予以執行」，意味哈紹吉案在公法和私法上都已結案。

家庭友人疑遺屬「被迫原諒凶手」

哈紹吉長子薩拉於5月22日在推特聲明「已原諒殺害我們父親的人」，使凶手的死罪得到赦免。不過，半島電視台報導，哈紹吉家庭友人、美國華府阿拉伯中心執行董事賈山（Khalil Jahshan）認為，這場審判被操控，薩拉5月的聲明「很有可能受到脅迫」。

「華盛頓郵報」去年報導說，哈紹吉的4個孩子已獲得沙烏地阿拉伯當局給予房產，每棟價值400萬美元，並每月收取沙國當局數千美元津貼，以作為其父親被殺的補償，但哈紹吉長子薩拉否認。薩拉現住在沙烏地，並獲得法院裁定的賠償金。

對於這項判決，哈紹吉未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）狠批這是「嘲弄司法」，質疑沙國當局在全世界都不知道「誰要為命案負責、誰策畫和屍身位處何地」下結案。

聯合國前特別調查員卡拉馬德則批評此判決是「司法鬧劇」，裁決全無正當性。她更質疑王儲穆罕默德受到司法包庇。卡拉馬德當年與美國中央情報局（CIA）調查案件後，皆指穆罕默德等高位人物涉案。

「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德。他於2018年10月2日在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內，遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解處理。

沙烏地阿拉伯法院判決記者哈紹吉謀殺案的8名罪犯7至20年徒刑。（美聯社）

沙烏地本來聲稱哈紹吉已自行離開領事館，經提出諸多自相矛盾說法才在案發18天後，坦承他已在領事館內遇害，並歸咎於「自作主張的」惡棍特工所為，不過對於遺體所在迄今不漏口風。