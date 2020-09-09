快訊

楊祐寧登記完婚！時間藏愛情密碼 4張絕美婚照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈紹吉案5死囚改判20年 聯合國調查員質疑「包庇沙國王儲」

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電
沙烏地王儲穆罕默德被指控是殺害哈紹吉的幕後黑手。（美聯社）
沙烏地王儲穆罕默德被指控是殺害哈紹吉的幕後黑手。（美聯社）

記者哈紹吉謀殺案震撼國際，沙烏地阿拉伯法院今日判決8名罪犯7至20年徒刑。由於哈紹吉家屬曾聲明已經原諒，使凶手死罪得到赦免。沙烏地檢方指出，判決已「定讞並且必須予以執行」。但據BBC報導，被外界認為是幕後黑手的沙烏地王儲穆罕默德及其親信，始終未受調查，最新裁決惹來國際反彈。

阿拉伯新聞報報導，沙烏地檢察機關指出，8名原本被判死刑的罪犯中，5人被判20年、1人10年、兩人7年。檢方發言人指出，經審酌哈紹吉家屬的赦免權後進行量刑，判決已「定讞並且必須予以執行」，意味哈紹吉案在公法和私法上都已結案。

家庭友人疑遺屬「被迫原諒凶手」

哈紹吉長子薩拉於5月22日在推特聲明「已原諒殺害我們父親的人」，使凶手的死罪得到赦免。不過，半島電視台報導，哈紹吉家庭友人、美國華府阿拉伯中心執行董事賈山（Khalil Jahshan）認為，這場審判被操控，薩拉5月的聲明「很有可能受到脅迫」。

「華盛頓郵報」去年報導說，哈紹吉的4個孩子已獲得沙烏地阿拉伯當局給予房產，每棟價值400萬美元，並每月收取沙國當局數千美元津貼，以作為其父親被殺的補償，但哈紹吉長子薩拉否認。薩拉現住在沙烏地，並獲得法院裁定的賠償金。

對於這項判決，哈紹吉未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）狠批這是「嘲弄司法」，質疑沙國當局在全世界都不知道「誰要為命案負責、誰策畫和屍身位處何地」下結案。

聯合國前特別調查員卡拉馬德則批評此判決是「司法鬧劇」，裁決全無正當性。她更質疑王儲穆罕默德受到司法包庇。卡拉馬德當年與美國中央情報局（CIA）調查案件後，皆指穆罕默德等高位人物涉案。

「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德。他於2018年10月2日在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內，遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解處理。

沙烏地阿拉伯法院判決記者哈紹吉謀殺案的8名罪犯7至20年徒刑。（美聯社）
沙烏地阿拉伯法院判決記者哈紹吉謀殺案的8名罪犯7至20年徒刑。（美聯社）

沙烏地本來聲稱哈紹吉已自行離開領事館，經提出諸多自相矛盾說法才在案發18天後，坦承他已在領事館內遇害，並歸咎於「自作主張的」惡棍特工所為，不過對於遺體所在迄今不漏口風。

外界認為王儲最高階幕僚卡塔尼策畫本案。不過檢方指出，經調查後，卡塔尼因「證據不足」而不予起訴。前情報機構副首長阿希里負責監督殺害哈紹吉，他雖被起訴，最終也因證據不足而獲判無罪。

哈紹吉命案始末。
哈紹吉命案始末。

哈紹吉 王儲 穆罕默德

延伸閱讀

哈紹吉家屬原諒 凶手死罪獲赦免 5人關20年

娛樂城救沙漠經濟？王儲野心 賭上5千億美元

法國恐攻終開庭 傳喚150名專家證人

查理週刊恐攻5年後首度開庭 大陣仗傳喚350人

相關新聞

打打談談 學者預期中印邊境衝突恐將常態化

中印邊境緊張情勢近日再度升高，印度富萊明大學（Flame University）社會科學系副教授劉奇峯指出，儘管中印雙邊...

東協外長會議開幕 美中對立成焦點

共同社河內9月9日報導，東協（ASEAN）10個成員國外長會議9日以線上形式召開，日美中韓等地區外國家也參加的持續至12...

颱風重創北韓 金正恩下令全面檢討年度計畫

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，颱風重創國內多處地區後，北韓領導人金正恩表示，他將重新檢視多項年度計畫，並訂下年底前...

日本自民黨魁選舉起跑 菅義偉獲8成支持日相寶座在望

日本首相安倍晉三因宿疾復發請辭，內閣官房長官菅義偉、政務調查會會長岸田文雄、前幹事長（秘書長）石破茂等3人，8日辦理執政黨自由民主黨黨魁選舉參選登記，宣告選戰起跑。朝日新聞分析，菅義偉已獲得黨內七派系中五派系的支持，兩院議員票已穩拿八成；民調也顯示，菅義偉獲得的支持率最高。

澳籍主播被軟禁 中澳關係再惡化

中國與澳洲關係持續惡化，鬥爭延燒到北京的澳洲媒體！中國在上個月中，無預警軟禁國內官媒知名澳洲籍主播成蕾，引起外界一片譁然，而中國外交部9月8日說明，成蕾涉及危害國家安全，因此將她逮捕。另外，日前也傳出兩名駐北京的澳洲記者，在要離開中國前，遭警方企圖偵查，最終由澳洲大使館協調後，才獲准飛回雪梨。

哈紹吉案5死囚改判20年 聯合國調查員質疑「包庇沙國王儲」

記者哈紹吉謀殺案震撼國際，沙烏地阿拉伯法院今日判決8名罪犯7至20年徒刑。由於哈紹吉家屬曾聲明已經原諒，使凶手死罪得到赦免。沙烏地檢方指出，判決已「定讞並且必須予以執行」。但據BBC報導，被外界認為是幕後黑手的沙烏地王儲穆罕默德及其親信，始終未受調查，最新裁決惹來國際反彈。

民怨四起！白俄總統坦承執政有點久 不排除提前改選

白俄羅斯總統大選上月9日落幕，但引發不滿選舉結果的抗爭，贏得6連任的總統魯卡申柯今天接受俄羅斯媒體訪問說，他不會下台，但自己在位有點久，不排除提前舉行總統大選。

德國極右派把川普當「救世主」膜拜 成德民主最大威脅

美國總統川普提出的各種陰謀論及不實資訊，已跨越大西洋，在德國極右派中發酵，這群人可能多達數十萬，他們把川普當作救世主來膜拜，專家擔心可能使德國政壇增添無法預測的新變數。

巴基斯坦大理石礦場災變 至少18死、20人受困

開柏普赫圖赫瓦省礦業廳長阿瑞夫今天表示，位於巴基斯坦西北部的一座大理石礦場，發生大批巨石崩塌災變，造成至少18名礦工喪命，約20人仍受困。

45年來首次邊界槍響！中印經不起大戰 恐速戰速決

中印邊境部隊對峙三個月來，解放軍幾乎都低調以對，但8日凌晨解放軍西部戰區通報印度部隊率先開槍的消息，說明事態已到危急嚴重地步，未來爆發更大衝突的可能性急劇升高。

中國國安找上門！澳洲最後2駐中記者 躲使館急撤出

澳洲媒體最後兩名駐中國記者在遭公安問話之後，逃到外館尋求庇護數天，並於7日漏夜撤離，兩人8日在雪梨機場受訪時異口同聲表示，回到家真好。

日本自民黨總裁選舉 菅義偉公務空檔向議員拉票

日本執政黨自民黨總裁選舉8日開跑，登記參選的內閣官房長官菅義偉因為公務在身，只能利用空檔拜會黨籍國會議員辦公室拉票；另兩...

熱門新聞

特斯拉股價重挫21％ 創該股史上最大單日跌幅

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳

史上最近距離、最清晰太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

看不順眼？傳哈利、梅根與Netflix簽約 英國民眾揚言退訂

道瓊重挫632點 科技股遭拋售、那指進入修正區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。