民怨四起！白俄總統坦承執政有點久 不排除提前改選

白俄羅斯總統大選上月9日落幕，但引發不滿選舉結果的抗爭，贏得6連任的總統魯卡申柯今天接受俄羅斯媒體訪問說，他不會下台，但自己在位有點久，不排除提前舉行總統大選。

根據俄羅斯廣播電台Moscow Talks總編輯巴巴揚（Roman Babayan）與專訪魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的記者指出，魯卡申柯說，倘若他下台，他的支持者將會被攻擊。

魯卡申柯表示，儘管反對他執政的抗議聲浪高漲，他不會下台，但不排除提前舉行總統大選。

此外，塔斯社（TASS）引述他接受多家俄羅斯國營媒體專訪時指出：「的確，或許我在位時間有點久。」

不過魯卡申柯表示，他是目前唯一能保護白俄羅斯的領導人。

魯卡申柯自1994年執政至今，並宣稱8月9日贏得勝選，但反對派則指控他大規模選舉舞弊。