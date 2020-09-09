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巴基斯坦大理石礦場災變 至少18死、20人受困
開柏普赫圖赫瓦省礦業廳長阿瑞夫今天表示，位於巴基斯坦西北部的一座大理石礦場，發生大批巨石崩塌災變，造成至少18名礦工喪命，約20人仍受困。
昨天傍晚在靠近阿富汗邊界，位於開柏普赫圖赫瓦省（Khyber-Pakhtunkhwa）莫哈曼德縣（Mohmand）山區，大批巨型白色大理石崩塌造成礦工慘重傷亡。
阿瑞夫（Muhammad Arif）表示：「大理石礦場的巨石崩塌後，已尋獲18具屍體及20名傷者。」
他說，約20名礦工據信仍受困於石礫堆中，搶救仍持續進行。平時礦工們經過長達數小時勞動後，通常在山腳休息。
巴基斯坦的礦場因未符安全標準而聲名狼藉，每年都有數十名礦工因多起安全相關災變而喪命。
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