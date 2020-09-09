45年來首次邊界槍響！中印經不起大戰 恐速戰速決

中印邊境部隊對峙三個月來，解放軍幾乎都低調以對，但8日凌晨解放軍西部戰區通報印度部隊率先開槍的消息，說明事態已到危急嚴重地步，未來爆發更大衝突的可能性急劇升高。

中印上一次開火是在1975年的圖龍拉山(Tulung La)，此後雙方部隊均自我約束，1996年雙方更簽署禁止使用武器的協議：「任何一方在距離實際控制線兩公里範圍內不得開槍或用槍或炸藥進行搜尋」。這也是多年來，中印部隊邊界對峙時有共同的默契，頂多只能以拳頭、最多冷兵器的肢體衝突。

但在6月中旬加勒萬河谷那場械鬥，局勢已改觀，這場械鬥，印軍死亡20人，近百人受傷(解放軍未公布傷亡)，讓印度高層承受極大壓力。

印度總理莫迪事後表示，「士兵們在中國邊境的犧牲不會白費」。印媒當時引述印度軍官稱，莫迪已同意邊境部隊將擁有使用武器的「完全行動自由」，意即再遇緊急情況由第一線指揮官決定是否開槍。

此後，印度增兵20萬到前線，空軍戰機集結、坦克團成軍，增援部隊不斷開進前線。莫迪與印度國防部長辛格、參謀長(陸軍司令)納拉萬先後到了前線探視受傷的官兵和鼓勵部隊士氣，納拉萬三天前就到剛占據原中國控制的兩處戰略高地的印軍陣地，印媒還稱解放軍已在印軍火力打擊範圍內。

如今邊境槍響，雙方互控對方先開槍，確定的是已動用槍械。中國外交部發言人趙立堅8日說，「這是1975年以來兩國邊境的平靜首次被槍聲打斷。中方一再強調，雙方應該透過和平方式，通過協商對話解決雙方分歧，對抗對雙方都沒有好處」。

儘管印軍否認率先開槍，但種種情勢說明印度早已做好作戰的準備。

9月4日，中印防長會晤，中國國防部長魏鳳和表態責任完全在印方，並稱中國寸土不丟，中國軍隊有決心有能力維護領土完整，加上昨天西部戰區的強硬聲明，說明解放軍面對印軍的動作不斷恐無法再低調，而須做好應戰的考慮。

中國目前面對美國的全面打壓，印度遇到內部嚴重的疫情和經濟失控，兩國其實都經不起大規模的戰事。惟冬天即將到來，阿克賽欽與加勒萬河谷將面臨攝氏零下30至40度的低溫，對雙方前線部隊是個嚴酷的考驗，在8日出現開槍的新形勢下，某方想在嚴冬來臨前率先發動戰事以求速戰速決，已愈來愈有可能。