快訊

直播／英疫苗現不良反應、國內連六或+0 指揮中心14：00說明

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國國安找上門！澳洲最後2駐中記者 躲使館急撤出

世界日報 / 編譯張佑生／綜合8日電
「澳洲金融評論報」記者史密斯逃離中國，8日抵達雪梨機場。(美聯社)
「澳洲金融評論報」記者史密斯逃離中國，8日抵達雪梨機場。(美聯社)

澳洲媒體最後兩名駐中國記者在遭公安問話之後，逃到外館尋求庇護數天，並於7日漏夜撤離，兩人8日在雪梨機場受訪時異口同聲表示，回到家真好。

澳洲與中國外交關係惡化，中國英語頻道中國環球電視網財經新聞主播、澳洲公民成蕾上個月在北京遭拘捕。在澳洲廣播公司記者伯特爾斯與「澳洲金融評論報」記者史密斯逃離中國後，北京當局終於證實自8月14日起遭到拘捕的成蕾，係因涉嫌從事「危害中國國家安全的犯罪活動」被捕。

澳洲廣播公司說，駐北京的伯特爾斯與駐上海的史密斯各自尋求當地外館協助，經過澳洲官員數天交涉，終於獲准自上海離境，8日清晨抵達雪梨。

澳洲廣播公司報導，伯特爾斯與史密斯撤離，「澳洲人報」特派員葛拉斯戈不在中國，這是1970年代中期以來中國首度沒有任何有認證的澳媒記者。

美聯社報導，伯特爾斯在雪梨機場告訴記者，他是「在倉促之下離開，這段經驗不是很好」。他說：「必須在這種情況下離開，真的很令人遺憾，能回到真正有法治的國家，令人鬆了一口氣。」

史密斯則在機場表示，他在中國有「些許」受到威脅的感覺，說：「回到家真好，很開心。我目前不能多說，只能說回到家真令人鬆一口氣，真的很開心。這段經驗很複雜，但能派駐在那裡還是很棒。」

澳洲廣播公司表示，澳洲外交部上周警告伯特爾斯應離開中國，他原定3日動身，但七名公安於前一晚抵達他的寓所並禁止他出境。

中國公安告訴伯特爾斯，想針對「國安案件」向他問話，嚇得他跑到澳洲駐北京大使館尋求庇護。

據報導，伯特爾斯後來在澳洲外交官員在場情況下接受公安約談，旅行禁令隨後解除。

此外，澳洲金融評論報表示，旗下駐上海的史密斯也在同一晚被中國公安找上。兩人都是因為成蕾案遭到問話。

成蕾遭拘捕之前，北京2019年1月也以涉嫌犯下間諜罪，逮捕澳洲籍華裔作家楊恆均。

中國雖然是澳洲最大貿易夥伴，但近年雙方關係逐漸惡化。澳洲今年稍早要求國際調查新冠病毒起源，引發北京不滿，對澳洲牛肉和酒類等進口設限。澳洲七月警告國民在陸可能會遭到「任意拘捕」。

澳洲廣播公司記者伯特爾斯8日在雪梨機場受訪。(美聯社)
澳洲廣播公司記者伯特爾斯8日在雪梨機場受訪。(美聯社)

澳洲 北京 公安

延伸閱讀

新華社反控澳洲「白色恐怖」 突襲搜查陸媒住所

澳外長公開警告：澳洲人赴中國可能遭任意拘留 勿前往

逃出紅色角落：逃離中國「國安抓人」的澳洲記者？中澳外交暗戰搶救

美籍男為止痛種大麻129株 還請加拿大友人寄種子

相關新聞

日媒總裁選舉民調：44%支持菅義偉 36%挺石破茂

日本每日新聞與社會調查研究中心8日實施全國性民調，被問到「（總裁選舉）如果你能投票會投給誰？」有44%受訪者選擇菅義偉，...

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

捷克億萬富豪柯瑪瑞克（Karel Komárek）將透過家族基金會，向知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）接過因捷克參院...

澳外長公開警告：澳洲人赴中國可能遭任意拘留 勿前往

隨著兩名澳洲藉記者撤離中國，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）公開警告，提醒澳洲公民不要前往中國，以免在當地遭...

民怨四起！白俄總統坦承執政有點久 不排除提前改選

白俄羅斯總統大選上月9日落幕，但引發不滿選舉結果的抗爭，贏得6連任的總統魯卡申柯今天接受俄羅斯媒體訪問說，他不會下台，但自己在位有點久，不排除提前舉行總統大選。

德國極右派把川普當「救世主」膜拜 成德民主最大威脅

美國總統川普提出的各種陰謀論及不實資訊，已跨越大西洋，在德國極右派中發酵，這群人可能多達數十萬，他們把川普當作救世主來膜拜，專家擔心可能使德國政壇增添無法預測的新變數。

巴基斯坦大理石礦場災變 至少18死、20人受困

開柏普赫圖赫瓦省礦業廳長阿瑞夫今天表示，位於巴基斯坦西北部的一座大理石礦場，發生大批巨石崩塌災變，造成至少18名礦工喪命，約20人仍受困。

45年來首次邊界槍響！中印經不起大戰 恐速戰速決

中印邊境部隊對峙三個月來，解放軍幾乎都低調以對，但8日凌晨解放軍西部戰區通報印度部隊率先開槍的消息，說明事態已到危急嚴重地步，未來爆發更大衝突的可能性急劇升高。

中國國安找上門！澳洲最後2駐中記者 躲使館急撤出

澳洲媒體最後兩名駐中國記者在遭公安問話之後，逃到外館尋求庇護數天，並於7日漏夜撤離，兩人8日在雪梨機場受訪時異口同聲表示，回到家真好。

日本自民黨總裁選舉 菅義偉公務空檔向議員拉票

日本執政黨自民黨總裁選舉8日開跑，登記參選的內閣官房長官菅義偉因為公務在身，只能利用空檔拜會黨籍國會議員辦公室拉票；另兩...

開槍羅生門 中印互控邊界挑釁

在中國指控印軍於邊境先開槍之後，新德裡周二 (9月10日)迅速給出了自己的說法，指責中國邊防部隊「公然違反協議」，並 「向空中發射了幾發子彈」恐嚇印軍。

重改英脫歐協議北愛條款 英高層坦承「恐違反國際法」

英國打算重改英脫歐協議中有關北愛爾蘭部分條款，引起廣泛批評，也為最新一輪與歐盟貿易協商蒙上陰影。英國高層官員今天坦承，改...

颱風海神造成日本世界遺產受損！2死78傷4失蹤 警消持續搜救

今年第10號颱風海神日前侵襲日本九州地方，造成2死78傷4失蹤，警消等單位今天持續搜救失聯4人；位於長崎的世界遺產大浦天...

熱門新聞

《花木蘭》片尾致謝中共新疆當局 引發新抵制

特斯拉股價重挫21％ 創該股史上最大單日跌幅

日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳

英國男子海灘發現「類外星生物」珍稀食材要價近200萬

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

史上最近距離、最清晰太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。