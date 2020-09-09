中國國安找上門！澳洲最後2駐中記者 躲使館急撤出

澳洲媒體最後兩名駐中國記者在遭公安問話之後，逃到外館尋求庇護數天，並於7日漏夜撤離，兩人8日在雪梨機場受訪時異口同聲表示，回到家真好。

澳洲與中國外交關係惡化，中國英語頻道中國環球電視網財經新聞主播、澳洲公民成蕾上個月在北京遭拘捕。在澳洲廣播公司記者伯特爾斯與「澳洲金融評論報」記者史密斯逃離中國後，北京當局終於證實自8月14日起遭到拘捕的成蕾，係因涉嫌從事「危害中國國家安全的犯罪活動」被捕。

澳洲廣播公司說，駐北京的伯特爾斯與駐上海的史密斯各自尋求當地外館協助，經過澳洲官員數天交涉，終於獲准自上海離境，8日清晨抵達雪梨。

澳洲廣播公司報導，伯特爾斯與史密斯撤離，「澳洲人報」特派員葛拉斯戈不在中國，這是1970年代中期以來中國首度沒有任何有認證的澳媒記者。

美聯社報導，伯特爾斯在雪梨機場告訴記者，他是「在倉促之下離開，這段經驗不是很好」。他說：「必須在這種情況下離開，真的很令人遺憾，能回到真正有法治的國家，令人鬆了一口氣。」

史密斯則在機場表示，他在中國有「些許」受到威脅的感覺，說：「回到家真好，很開心。我目前不能多說，只能說回到家真令人鬆一口氣，真的很開心。這段經驗很複雜，但能派駐在那裡還是很棒。」

澳洲廣播公司表示，澳洲外交部上周警告伯特爾斯應離開中國，他原定3日動身，但七名公安於前一晚抵達他的寓所並禁止他出境。

中國公安告訴伯特爾斯，想針對「國安案件」向他問話，嚇得他跑到澳洲駐北京大使館尋求庇護。

據報導，伯特爾斯後來在澳洲外交官員在場情況下接受公安約談，旅行禁令隨後解除。

此外，澳洲金融評論報表示，旗下駐上海的史密斯也在同一晚被中國公安找上。兩人都是因為成蕾案遭到問話。

成蕾遭拘捕之前，北京2019年1月也以涉嫌犯下間諜罪，逮捕澳洲籍華裔作家楊恆均。

中國雖然是澳洲最大貿易夥伴，但近年雙方關係逐漸惡化。澳洲今年稍早要求國際調查新冠病毒起源，引發北京不滿，對澳洲牛肉和酒類等進口設限。澳洲七月警告國民在陸可能會遭到「任意拘捕」。