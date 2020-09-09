開槍羅生門 中印互控邊界挑釁

(德國之聲中文網) 在中國指控印軍於邊境先開槍之後，新德裡周二 (9月10日)迅速給出了自己的說法，指責中國邊防部隊「公然違反協議」，並 「向空中發射了幾發子彈」恐嚇印軍。

印軍在一份聲明中說 :「盡管受到嚴重挑釁，（我們）自己的部隊還是保持了極大的克制，表現得很成熟、很負責任。」

印度媒體10日晚間援引政府消息人士的話報道說，中國軍隊有長矛和棍棒，並發表了一張似乎顯示士兵手持刀棍的照片。

這是幾十年來首次證實在有爭議的邊境地區發生槍擊事件，按照慣例，編制簡單的邊境部隊不得使用槍支，以避免衝突升級。

此外，印度官方表示，中國已經找到了日前在邊界附近失蹤的5名印度青年，並將透過正式程序讓他們回到印度。

中印邊境緊張情勢急升

根據《中國軍網》9月8日發布的新聞，中國指印軍在9月7日再次“非法越線挑釁”，過程中印軍一度鳴槍，中國邊防部隊也採取“應對措施”，但目前沒有傳出雙方傷亡的消息。

過去中印邊境多次爆發衝突，但中國官媒很少在第一時間做詳細報導，這次在解放軍官媒發布消息，事態嚴重可見一般。

新聞中提到，印軍在9月7日“非法越線”，進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，還說印軍在交涉時“對出面交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅”，並說“中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢”。

雖然文中沒有提及“應對措施”是什麼，但是從報導文字可以看出雙方衝突加劇。中國指控印軍“嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣”，並要求印方撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。

兩國外長面對面談

《印度快報》報導，印度外交部長蘇傑生 (S Jaishankar)周一(9月7日)前往莫斯科，可能與中國外交部長王毅就邊境對峙問題進行討論。

這次他前往莫斯科是為了參加9月9日至11日舉行的上海合作組織外長會議。外界預計，這是在中印邊境自5月初對峙以來，他首次與王毅面對面會晤。

蘇傑生強調 :“如果邊境的和平與安寧不是必然的，那麼就不能讓其他的關係在同樣的基礎上繼續下去。”

此前，兩國國防部長9月4日在莫斯科會晤，這是中印自對峙開始以來，首次高層直接會面，但雙方至今仍無共識。

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