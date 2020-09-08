陸外交部稱印度軍隊先開槍 應和平對話解決衝突

大陸8日發表聲明，稱印軍越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並對大陸邊防人員鳴槍威脅。大陸外交部發言人趙立堅8日對此指出，印方首先向大陸邊防部隊開槍，並強調這是1975年以來，兩國邊境的平靜首次被槍聲所打斷。

路透報導，趙立堅8日在例行記者會上表示，中方已經透過外交和軍事管道向印方提出交涉，要求印方立即停止危險行為，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。他說，中方一再強調，雙方應該透過和平、協商對話來解決雙方的分歧，對抗對雙方都沒有好處。

中國人民解放軍西部戰區新聞發言人張水利8日凌晨發表聲明，7日印軍越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並對大陸邊防人員鳴槍威脅，這嚴重違反了中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為。

之前，印度媒體「今日印度」引述印度軍方消息人士指出，是大陸士兵向印度陣地開火後，印軍才鳴槍示警，該名消息人士還說，近期中印邊境軍隊一直處於高度戒備狀態，大陸軍隊試圖重新控制被印方控制的兩個戰略山峰。