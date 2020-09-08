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日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳
NHK報導，日本8日起與馬來西亞、柬埔寨、寮國、緬甸及台灣這5個國家和地區相互放寬入境限制措施，相互允許長期居留人士入境。
日本為了防止新冠肺炎疫情擴散，原則上禁止外國人入境，後來調整方針，決定針對疫情趨緩的國家和地區分階段放寬入境限制。截至目前，日本已與越南和泰國相互放寬措施，允許長期居留人士入境。
日本爭取在本月底前與新加坡達成協議，允許出差等短期居留人士及長期居留人士入境。另外，日本與中國大陸、南韓及澳洲等也在磋商，以期相互放寬入境限制。日本希望一邊做好防疫，一邊逐步恢復人員往來，以促進經濟回暖。
隨著疫情趨緩及社會經濟活動考量，日本針對商務人士入境措施進行鬆綁，第一波先和越南、泰國、澳洲、紐西蘭等4國磋商。日本媒體7月報導，日本第2波鬆綁入境對象有台灣、中國大陸、南韓等國，首相安倍晉三更指示，優先對台灣鬆綁入境。
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