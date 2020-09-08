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福音在伊朗萌芽 1.5%人口為基督徒
基督福音最近開始進入穆斯林國家伊朗。根據最新調查發現，目前伊朗國內約有1.5%的民眾自認是基督徒，接近有一百萬人口。對此，基督教團體說，伊朗民眾透過廣播與電視等管道已開始接觸到基督信仰，未來仍需要在當地設立更多教會，才能讓基督徒人數成長。
人民找尋新信仰
據《基督教廣播網》報導，位於荷蘭的非營利組織伊朗態度分析與衡量小組，實地訪問5萬名伊朗民眾，其中9成都是居住在伊朗國內，發現有1.5%的受訪者自稱是基督徒。對此，在伊朗傳福音的莫哈巴特電視台代表安沙利表示，「雖然1.5%的人成為基督徒不是很大數字，但對於一個封閉與迫害基督徒的國家而言，這個數字代表了福音在成長。」
這次調查也顯示，雖然伊朗官方指出國內有95％的民眾是什葉派穆斯林，但這次受訪者中，只有32％表示自己確實是什葉派，47％的人指出，過去曾相當虔誠，但現在對信仰已經沒有興趣。對此，安沙利指出，「伊朗人覺得伊斯蘭腐敗，他們已經離棄這信仰，去別的地方尋找答案。」
進一步傳播是挑戰
據《今日基督教》報導，位於英國負責提倡宗教自由的「憲法第18條」（Article 18）組織代表鮑吉表示，「由於缺少適當數據，多數國際倡議團體都對於伊朗轉信現象的程度抱持懷疑，但是很高興首次看到有民間團體加入並發表同樣看法。」
對於這次結果，基督教光鹽智庫（Sallux）主管德容表示，「真正的消息並不是在於基督徒的人數，而是整個伊朗社會已經廣泛世俗化。伊斯蘭在伊朗是政治體制，但不是大多數人接受的信仰。」
不過，安沙利也指出，由於伊朗政府仍在迫害教會，如何讓甫接觸基督教信仰的伊朗人有固定的聚會場所是一大挑戰。
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