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英國空污嚴重超標 6成人口呼吸髒空氣

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

在去年，有3000多萬名英國人，生活在骯髒的空氣中。英國工黨政府所公布的數據分析後發現，英國去年共有超過一百處監測站，出現空氣汙染超過標準值，換算約影響超過3,000萬人，其中受影響的兒童更高達700萬人。

據《英國獨立報》報導，英國工黨從政府公布的數據分析後發現，會危害人體呼吸道系統的二氧化氮，在英國共有142處已超過法定標準，總共約影響3,300萬人，其中包括700萬名兒童與550萬名超過65歲以上的敏感族群。

英國空氣汙染資訊系統指出，絕大多數二氧化氮來自車輛，每年英國會製造220萬公噸二氧化氮，其中一半是汽車、25%是發電廠，其餘則來自其他工業或民生來源。

據《衛報》報導，對於空汙過於嚴重，工黨呼籲英國政府將降低空氣汙染達到世界衛生組織標準的目標列入環保法案中。工黨環境發言人波拉德表示，「接近6成英國人口受到不合規定的空氣汙染危害，真是令人無法接受。不管住在哪裡，人人都有權呼吸到好的乾淨空氣。」

空氣汙染每年奪走無數人命，據倫敦皇家內科醫師學會估計，由於空污造成健康危害，讓英國必須付出200億英鎊（約台幣7,892億元）的代價。至於二氧化氮超標的地區大多數都位於大倫敦地區，包括格林威治與倫敦市等地。除此之外，南方的伯恩茅斯與東北部的蓋茨黑德也是超標地區。

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英國 空氣汙染 倫敦

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