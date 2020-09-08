不容馬利叛軍造次 非盟籲組過渡政府

「就差一步，兩名澳洲記者就將被中國『控制』...。」與中國陷入歷史性關係低谷的澳洲外交部，8日清晨對外證實了一起驚悚的外交事件。原因是澳洲公視《ABC》駐北京特派員博圖斯（Bill Birtles）與《澳洲商業評論》駐上海記者史密斯（Michael Smith），上周在接到澳洲大使館「盡速返國」的安全建議後，竟無預警遭到中國國安部深夜登門，除了無故禁止兩人離開中國，更指示兩人配合「國安調查」。所幸兩名記者趁隙聯絡澳洲大使館，才讓澳方外交部緊急應變，由大使人員親自護送兩人進入澳洲使館庇護，最終才在「激烈的外交交涉」後取得中國放行，讓兩人於7日深夜有驚無險地登上返澳航班。儘管中國國安部並未說明兩名澳洲記者所涉入的案情，但澳方卻認為——這或與上星期確認被北京抓走的澳洲公民、中國官媒《CGTN》主播「成蕾案」直接有關。

2020-09-08 12:42