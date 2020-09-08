不容馬利叛軍造次 非盟籲組過渡政府
「馬利叛軍沒有民意基礎，需要儘速成立過渡政府，否則非盟要採取行動！」針對日前馬利政府遭叛軍推翻，西非國家經濟共同體（ECOWAS）8日要求馬利叛軍要在15日以前，成立非軍方的過渡政府，否則將繼續經濟制裁，甚至採取軍事行動。
1周內組織過渡政府
根據《半島電視台》報導，ECOWAS在原本由總統凱塔領導的馬利政府8月18日遭到叛軍推翻時，就迅速對馬利叛軍政府實施制裁，包括封鎖馬利邊界、禁止進出口貿易等，近日更要求馬利叛軍需要在1個星期內推選公民成立過渡政府，並在1年內舉行大選。
ECOWAS沒有明確表達如果叛軍未達成要求會採取什麼行動，雖然叛軍希望由軍政府掌管1年才要舉行大選，但是ECOWAS執委會主席布魯堅持，馬利過渡政府的首相與總統都必須是平民的身分。ECOWAS的輪值主席、鄰國尼日的總統伊素福也呼籲叛軍要合作，才能讓馬利的政治持續運作。
盼戰亂早日止息
「如果叛軍可以早日還權於民，制裁也會跟著取消。」ECOWAS上周在馬利開會時，尼日、塞內加爾、象牙海岸、幾內亞比索等國總統共同做出決議，希望藉此讓長期陷入武裝勢力割據的馬利早日回歸平靜。在叛軍推翻現任總統凱塔以前，該國就處於充滿武裝衝突、種族暴力與貪污的困境。
根據《路透社》消息指出，凱塔現在位於阿布達比接受治療，他被叛軍抓住後幾天隨即被釋放，但現在健康狀態不明。西非國家深怕這場政變，會讓西非國家打擊伊斯蘭武裝勢力的努力付之一炬，因此對叛軍無法輕易妥協，雙方陷入僵局。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言