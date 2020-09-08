白俄拘633示威者 反對派領袖遭載走
白俄羅斯反對派6日發起大規模抗議活動，有633人遭警方拘押。根據反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）陣營說法，一名身分不明的黑衣男子抓住柯列斯尼科娃，將她推進一輛小型巴士帶走。
柯列斯尼可娃是白俄羅斯反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）的競選夥伴之一。季哈諾夫斯卡婭聲稱於8月9日引起爭議的總統大選中，擊敗長期執政的強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。
季哈諾夫斯卡婭成立協調委員會，委員會在大選後連續數周的示威活動中呼籲政權和平轉移。
白俄羅斯獨立新聞網站Tut.By報導，目擊者告訴柯列斯尼可娃領導的競選團隊總部，戴著面罩、身分不明的男子6日上午10時，在首都明斯克市中心抓住柯列斯尼可娃，並用一輛有「通訊」字樣的小型巴士將她載走。總部也通報，柯列斯尼可娃的電話已經關機。
執政已26年的現任總統魯卡申柯是歐洲目前在位最久國家領導人，他於8月9日勝選但引發舞弊疑雲，引爆境內示威潮，反對派6日又發起大規模抗議活動，抗議魯卡申柯連任。
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