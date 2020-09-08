批英相計畫無協議脫歐「無誠信」 蘇格蘭官員借機倡獨

英國政府據悉正草擬法案，一旦英歐未能簽訂新貿易協議，便推翻目前脫歐協議中有關北愛爾蘭的條款，恐令脫歐談判破局。蘇格蘭官員警告，無協議脫歐只會損害蘇格蘭經濟，更令蘇格蘭有需要獨立。

蘇格蘭民族黨的下議院領袖布萊克福德（Ian Blackford）警告，無協議脫歐會在疫情之下對蘇格蘭的就業機會與經濟構成長期損害，警告若英國政府威脅損害脫歐協議、違背蘇格蘭意願實施無協議脫歐，首相強生便相當於證實他不值得相信，及「強調蘇格蘭成為獨立國家的必要性」。

據「衛報」引述政府消息人士報導，英國政府認為原先的脫歐協議條文模糊，有足夠空間重新詮釋協議，消息人士也形容，推翻原先協議有關北愛的條款，是政府準備無協議脫歐的其中一環；環境大臣尤斯蒂斯則形容，政府只會處理「少數不重要、不清晰細節」，強調不會改動重要條文。

不過在野工黨亦批評，強生相當於「威脅違背英國的法律義務」，並形容做法「極為缺乏誠信」，影響未來貿易夥伴及盟友對英國的觀感。