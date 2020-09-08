中印邊境緊張情勢急升 兩國外長莫斯科會面

根據《中國軍網》9月8日發布的新聞，中國指印軍在9月7日再次「非法越線挑釁」，過程中印軍一度鳴槍，中國邊防部隊也采取「應對措施」，但目前沒有傳出雙方傷亡的消息。

過去中印邊境多次爆發沖突，但中國官媒很少在第一時間做詳細報導，這次在解放軍官媒發布消息，事態嚴重可見一般。

新聞中提到，印軍在9月7日「非法越線」，進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，還說印軍在交涉時「對出面交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅」，並說「中國邊防部隊被迫采取應對措施穩控現地局勢」。

雖然文中沒有提及「應對措施」是什麼，但是從報導文字可以看出雙方沖突加劇。中國指控印軍「嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣」，並要求印方撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。

兩國外長面對面談

《印度快報》報導，印度外交部長蘇傑生 (S Jaishankar)周一(9月7日)前往莫斯科，可能與中國外交部長王毅就邊境對峙問題進行討論。

他說中印實際控制線沿線的局勢「非常嚴重」，也要求雙方在政治上進行「非常、非常深入的對話」。

這次他前往莫斯科是為了參加9月9日至11日舉行的上海合作組織外長會議。外界預計，這是在中印邊境自5月初對峙以來，他首次與王毅面對面會晤。

蘇傑生強調 :「如果邊境的和平與安寧不是必然的，那麼就不能讓其他的關系在同樣的基礎上繼續下去。」

此前，兩國國防部長9月4日在莫斯科會晤，這是中印自對峙開始以來，首次高層直接會面，但雙方至今仍無共識。

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