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英國法院再次聆訊阿桑奇引渡案

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維基解密創辦人阿桑奇引渡案，將再度在倫敦應訊。 美聯社檔案照
維基解密創辦人阿桑奇引渡案，將再度在倫敦應訊。 美聯社檔案照

（德國之聲中文網）倫敦有8座監獄，49歲的阿桑奇被關在為恐怖分子和重犯准備的貝爾馬什監獄。該監獄以戒備森嚴著稱，被維基百科稱為「英國版的關塔那摩」。迄今為止，阿桑奇已入獄一年半。

本周一，阿桑奇被帶離貝爾馬什監獄牢房，送到倫敦中央刑事法院接受聆訊。今後三周內，這家法院將決定阿桑奇的命運，即是否根據洩漏伊拉克、阿富汗戰爭的秘密等18項指控將他引渡到美國。

當阿桑奇被送進中央刑事法院大樓時，包括英國時裝設計師維維安‧韋斯特伍德（Vivienne Westwood）和阿桑奇的伴侶斯特拉‧莫裡斯（Stella Moris）在內的數十名支持者高舉「不要引渡阿桑奇」、「停止這場政治審判」等標語牌，在法院外舉行抗議。阿桑奇本人身穿白襯衣和深色西裝，打著栗色領帶，戴著眼鏡，一頭銀髮梳理得整整齊齊。

美國檢察官對阿桑奇提出18項指控，指其公開美國10年前的軍事機密，如果罪名成立，阿桑奇最高可以被判175年徒刑。

這些指控包括阿桑奇和美國軍方情報人員曼寧（Chelsea Manning）對五角大樓計算機進行駭客襲擊，公開了有關伊拉克和阿富汗戰爭的數以萬計的秘密外交郵件和軍事文件。

在六月的新起訴書中，美國檢察官還稱阿桑奇和駭客組織成員密謀並尋求招募駭客，為維基解密提供情報。

阿桑奇的律師指責起訴阿桑奇是出於政治動機濫用權力，這將扼殺新聞自由，讓全世界的新聞工作者面臨風險。律師指出，阿桑奇是一名記者，受到美國第一修正案保護，他所洩漏的文件曝光了美國軍方犯下的錯誤。

阿桑奇本周一在法庭上再次表示反對引渡。對他的引渡聆訊原本2月已開庭，但因英國的新冠疫情而延期。對這起引渡案的審理計劃於10月初結束。

樂然／苗子（美聯社、法新社）

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