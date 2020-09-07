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為克裡姆林宮游說？德政界呼籲施羅德辭職

德國之聲 / 德國之聲

德國執政黨基民盟和在野黨綠黨黨內均有政治人物提出，要求前總理施羅德辭去他在俄羅斯國有能源企業擔任的多個職務，其中就包括北溪2號股東委員會主席一職。

批評意見認為，施羅德利用他的職務在德國為克裡姆林宮做游說工作。

基民盟議員瓦德弗（Johann Wadephul）上周在接受德國《每日鏡報》采訪時說，“施羅德應該立刻辭去他在俄羅斯的一切公司職務”。他指責莫斯科方面應該單獨為俄羅斯反對派活動人士阿列克謝·納瓦爾尼(Alexei Navalny)遭投毒一事負責。目前納瓦爾尼在柏林的一家醫院接受治療。

瓦德弗說，即便俄羅斯政府拒絕對此事負責，德國前總理（施羅德）也不能“在政治上或者道德上”無視這一切。

上周三（9月2日）德國現任總理默克爾表示，納瓦爾尼遭到神經毒劑諾維喬克（Novichok）的毒害。她要求莫斯科方面對此做出解釋。

德國《時代周報》在線版也對此事進行了報道。但是文章後面的讀者評論中卻不乏對施羅德的支持言論。例如有評論寫道：“這位老兄（施羅德）已經不是政治人物了。他可以去秉承其它的標准尺度。我更在乎天然氣的價格，而不是俄羅斯國內黨派間的內鬥。”

還有評論認為：“用什麼樣的倫理道德可以為美國的頁岩油氣辯護呢？”

還有讀者評論道：“‘如果施羅德先生還懂得一些政治規矩，還擁有一點價值標准，’那他反而更應該堅持自我，這樣才不會破壞符合德國利益的項目（北溪2號）。”

但是德國《奧格斯堡匯報》委托進行的一項民調顯示，53.4%的德國人認為施羅德應該辭去他在俄羅斯能源公司的職務，33.1%的受訪者認為施羅德不需要辭職，其余的受訪者沒有表態。另外41%的受訪者認為，施羅德必須辭職。綠黨和聯盟黨支持者中要求施羅德辭職的均超過60%，分別為69.8%和60.2%。

終止北溪2號項目的呼聲

俄羅斯反對派活動人士納瓦爾尼遭投毒的事情發生後，德國國內一些政治人物也提出，德國應該重新考慮是否繼續北溪2號的天然氣管道項目。俄羅斯國有控股的俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)已經成為這一項目的唯一股東。

綠黨議會黨團主席埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）呼籲北溪2號盡快下馬。德國外長馬斯也對媒體表示， "我不希望俄羅斯人迫使我們轉變對北溪2號的立場。"

北溪2號天然氣輸氣管線工程完工部分已經超過90%，按照工程計劃，2021年初俄羅斯就可以通過這條管線向德國輸送天然氣。

洪沙/苗子 (德新社, 法新社)

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