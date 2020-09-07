印度軍方稱印度5名平民在印中邊境失蹤

今年6月印中兩國在加勒萬河谷地區爆發沖突，造成印軍20名官兵死亡。自此印中兩個擁核大國的關系急轉直下。印度總理莫迪還關閉了其在新浪微博上的賬號。

據路透社報道，5名失蹤的平民來自印度阿魯納恰爾邦。阿魯納恰爾邦是一片存在主權爭議的地區，中方稱此地為藏南，但是印度對其擁有實際控制權。印度軍方稱，上周六（9月5日）已經向解放軍通報了此事。

印度國防部發言人哈什·沃德漢·潘德（Harsh Wardhan Pande）對路透社表示：「我們通過熱線與他們（解放軍）溝通，告訴他們，這些人有可能越界到了中方一側。如果他們把人送回來，我們會非常感激。我們就是照常規這麼做的。」

這名發言人還補充說：「那邊的森林和高山上沒有標注出來的邊境線，所以人們很容易走到這邊來或者走到那邊去。所以他們（失蹤的5人）很可能是走過去了，但是這是很普通的事。」

哈什·沃德漢·潘德說，目前印方尚未得到中方的回應。中國軍方也沒有立刻回應路透社提出的問詢。

《印度時報》在相關報道中聲稱，5名失蹤的平民被解放軍「abduct」（劫持）。但據《聯合早報》引述地方報紙《阿魯納恰爾時報》稱，這5名平民的家屬並未聯絡印軍人員，而且家屬們稱，這5人出門去打獵。

本周一（9月7日），印度還為印軍特種部隊的一名藏裔軍人舉行了葬禮。幾天前，這名軍人在印中邊境西段踩到地雷被炸身亡。

這名軍人的死引起了人們對一支此前少為人所知的印軍高緯度特種部隊的關注，這支特種部隊主要由生活在印度境內的流亡藏人組成。

防長會晤相互指責

另據法新社報道，上周末印中兩國防長在莫斯科舉行非正式討論。印度防長辛格（Rajnath Singh）稱討論氣氛「尷尬」。中國國防部長魏鳳和指責印度方面需要為目前的情勢負全部責任。討論結束後雙方均發聲明指責對方火上澆油，徒增緊張局勢。

香港01引述印度著名國防分析家、前《印度快報》記者辛格（Sushant Singh）在印度《電線報》（The Wire）9月4日的專家訪談節目中的分析指出，《印度時報》、《印度快報》、《商業標准報》等媒體散布的「印方奪取班公湖南岸兩處高地」的說法是不實消息，他已通過軍方可靠渠道證實，兩處高地仍在解放軍控制下。

印度這位國防分析人士指出，印度媒體提供的消息虛虛實實，外界幾乎以為印軍佔據優勢，印度「愛國民眾」也開始在社交媒體上慶祝印軍「大捷」。可一旦有人查證，情況就會反轉。

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