最被看好接任安倍 菅義偉開支票「若執政接續修憲」

日本首相安倍晉三日前表明辭意，執政黨自民黨總裁選舉將於14日舉行，新任首相將由新選出的自民黨總裁接任，內閣官房長菅義偉最被看好。菅義偉說，他若執政，外交重要事項將延續安倍的路線，也希望推動安倍未能完成的修憲工程。

日本時事通信社報導，菅義偉5日在電視上談到外交政策時說，「重要事項都將繼續」，表達出繼承安倍外交路線的看法。他也在自己的部落格上說，「將與中國等鄰國構築穩定關係」。

菅義偉接受日本產經新聞專訪時也說，中國國家主席習近平因疫情延後訪日，目前最優先事項仍是防疫，「要進入日程協調過程，我認為要慎重」。

至於安倍來不及完成的修憲議題，菅義偉說，很多國民都認為有其必要，他希望能營造一個合適的環境。他表示，現行憲法已實施70年，「修改是當然的吧」，指出朝野政黨應在眾參兩院的憲法審查會上進行討論。

談到因為「前徵用工」（二戰時期日本企業強徵朝鮮人作為奴工）爭議而惡化的日韓關係，菅義偉表示這個問題已在過去的日韓請求權協定中獲得「完全且最終解決」，「這是日韓關係的基本，當然要堅持」。這顯示他未來對南韓也將堅持目前的立場，不會輕易讓步。

一些日本民眾希望消費稅率調降，菅義偉表示反對，「這是社會福利方面的重要財源，我認為應該維持目前的狀態」。日本消費稅2019年10月起，從8%調漲到10%。

菅義偉若當選自民黨新總裁，將做到安倍晉三剩餘任期結束為止，因此在明年9月將再次舉行黨魁選舉，日本本屆眾議員任期也將在明年10月屆滿，必須改選。菅義偉強調，如果就任新首相，將組建正式的內閣而非過渡性質政府。