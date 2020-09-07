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自認拉拔張菲兄弟 恆述「要弟弟財產的一成不為過」

替代陸基神盾！ 日本擬建「飛彈攔截」專用艦 已告知美國

世界日報 / 記者蔡佩芳、編譯中心／綜合6日電

日媒報導，日本首相安倍晉三將在本月中旬卸任前針對日本安保政策發表談話，主題是飛彈防禦問題。共同社說，安倍將強調日本的飛彈攔截系統必須有能力攻擊敵國飛彈基地，也可能宣布建造飛彈攔截專用軍艦，取代日前宣布停建的陸基神盾系統。

日本陸基神盾系統計畫因安全問題，引發部署地點山口縣與秋田縣反彈，日本政府耗費巨資，仍無法解決攔截飛彈發射後推進器可能落在有人居住地區問題，今年6月宣布放棄部署。

日本是向美國洛克希德馬丁公司採購這套系統。共同社報導，多名日本政府消息人士透露，日本政府已告知美國，打算建造彈道飛彈攔截專用艦，作為「陸基神盾」替代案。

報導說，預定16日卸任的安倍，將在卸任前以發表談話形式提出安保政策新想法，包括以擁有對敵基地攻擊能力為方向的飛彈攔截相關內容。陸基神盾替代方案及對敵基地攻擊能力的具體作法，將由下屆政府繼承，料年底得出結論。

專用艦將用陸基神盾雷達

建造飛彈攔截專用艦方案，跟增加海上自衛隊擁有的神盾艦不同。神盾艦除飛彈攔截能力外，還擁有應對敵方戰機和潛艦能力，專用艦則專注於飛彈攔截功能，預計建造成本會較低。

專用艦將搭載日本已向美國採購的陸基神盾SPY-7雷達及飛彈發射系統，可減少日方宣布停建的違約金。另外，由於不部署在陸地上，因此幾乎不需要與地方政府協調。

日本政府相關人士說，建造專用艦取代陸基神盾的方案「已基本確定」，但陸基神盾當初目的之一是減輕神盾艦上海上自衛隊員負擔，專用艦在這方面的效果將十分有限。

安倍希望在卸任前確定日本保有「對敵基地攻擊能力」的政策方向，但共組聯合政府的公明黨對此態度審慎，擔心這種做法抵觸憲法中「專守防衛」原則。預料安倍談話將督促下任政權盡快確立方向，讓日本擁有「在對手領域內已能阻止其彈道飛彈的能力」，但不會提出如結論般的具體內容。

彈道飛彈 日本 神盾

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