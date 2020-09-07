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白俄10萬示威人海包圍總統官邸喊「下台」 250人被捕

世界日報 / 編譯中心／綜合6日電
白俄羅斯媒體報導，約10萬人上街示威要求總統魯卡申柯下台，人海包圍總統府。美聯社
白俄羅斯媒體報導，約10萬人上街示威要求總統魯卡申柯下台，人海包圍總統府。美聯社

白俄羅斯民眾抗議總統大選不公進入第五周，6日再有數萬人走上街頭，要求長期執政的總統魯卡申柯下台。白俄羅斯人權組織統計，光是在首都明斯克的抗議人潮就有10萬人。警方和軍隊一度封鎖明斯克市中心，也有鎮暴警察和水砲車在場戒備。

大批民眾6日走上明斯克的街頭，他們揮舞著紅白相間的反對派旗幟，高呼口號，聚集在總統官邸附近示威，要求總統魯卡申柯下台。其他城市也有民眾響應。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）援引政府的話說，至少有100人被拘留，而白俄人權組織「Viasna」則稱，全白俄羅斯約250人被捕，當中明斯克占175人。

疑現蒙面保安隊拘示威者

另據路透，在5日的示威，有疑似蒙面保安部隊成員從街上捉學生上車，期間還有路人大叫及出手阻止。當局據稱以參與未經批准示威為由，當日扣留30人。

白俄羅斯首都明斯克6日約10萬人上街示威要求總統魯卡申柯下台，警方及軍隊封鎖市中心，示威者就遊行至總統官邸附近抗議，有持盾的鎮暴警察及水砲車戒備。美聯社
白俄羅斯首都明斯克6日約10萬人上街示威要求總統魯卡申柯下台，警方及軍隊封鎖市中心，示威者就遊行至總統官邸附近抗議，有持盾的鎮暴警察及水砲車戒備。美聯社

白俄羅斯 人權 警察

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