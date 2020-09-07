白俄10萬示威人海包圍總統官邸喊「下台」 250人被捕
白俄羅斯民眾抗議總統大選不公進入第五周，6日再有數萬人走上街頭，要求長期執政的總統魯卡申柯下台。白俄羅斯人權組織統計，光是在首都明斯克的抗議人潮就有10萬人。警方和軍隊一度封鎖明斯克市中心，也有鎮暴警察和水砲車在場戒備。
大批民眾6日走上明斯克的街頭，他們揮舞著紅白相間的反對派旗幟，高呼口號，聚集在總統官邸附近示威，要求總統魯卡申柯下台。其他城市也有民眾響應。
俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）援引政府的話說，至少有100人被拘留，而白俄人權組織「Viasna」則稱，全白俄羅斯約250人被捕，當中明斯克占175人。
疑現蒙面保安隊拘示威者
另據路透，在5日的示威，有疑似蒙面保安部隊成員從街上捉學生上車，期間還有路人大叫及出手阻止。當局據稱以參與未經批准示威為由，當日扣留30人。
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