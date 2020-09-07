捷克議長訪台後不承認台灣獨立 網酸：幾句話騙5條口罩生產線

捷克參議院議長韋德齊大陣仗率領90人的參訪團，上週結束訪台6天行程，除了激怒中國大陸，連捷克國內政壇也掀起大浪。維特齊今（7）日與捷克總理巴比斯在CNN新聞節目上激辯，表示沒有在訪台期間稱台灣是獨立國家，此番說詞打擊了不少台灣網友，PTT更出現多篇文章質疑韋德齊，大酸「幾句話騙5條口罩生產線」。

韋德齊（Milos Vystrcil）於8月30日訪台，在立法院演說時用中文宣示「我是台灣人」獲得全場掌聲，模仿美國前總統甘迺迪反共演講時喊「我是柏林人」；面對大陸外交部長王毅接連發言恫嚇「付出沉重代價」，捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）因此丟掉一筆來自中國約台幣700萬元的訂單。

對此，韋德齊認為自己沒有錯，也沒有違反中國大陸和捷克之間的協定，因為每個國家都有自己理解「一中」的方式，他認為台灣是自由民主國家。也澄清訪台是兩個國家之間的國會訪問，並非國是訪問。

韋德齊訪台一行獲得台北市捐贈10萬800片口罩供布拉格抗疫使用、東建安公司與南臺灣機械同業也共同募資，捐助捷克五條「3D高階口罩全自動化生產線」，與見證洽簽3項MOU，以及送穿山甲至布拉格借殖。

不料，捷克總統齊曼（Milos Zeman）、總理巴比斯（Andrej Babis）與韋德齊3位捷克憲政體制的最高官員今日參加捷克電視台Prima與CNN Prima NEWS所辦的政論節目，齊曼先發表談話「韋德齊的訪台行可能會對國內企業造成傷害」，更直言對中國大陸是「幼稚的挑釁」。

韋德齊反指齊曼撒了3個謊，強調捷克府會從未表決或開會討論他應否訪台，他也沒有在訪台期間稱台灣是獨立國家，何況政府只有建議他不要訪台，並未要求不能訪台。

於是PTT上出現一系列相關話題，有人發文評論「捷克議長來台的時候大喊我是台灣人，鄉民感動落淚還送了五條口罩產線，結果回去捷克後馬上說台灣不是獨立國家，議長是不是在偷偷畫三角形？」，引起網友回應，「台灣沒獨立，他是台灣人，一中原則，所以他是中國人」，也有人分析說「柏林是一個城市，所以台灣也只是一個城市」、「金門人也說自己是金門人，金門也不是國家啊」。

還有人發文詢問「捷克議長為何不敢承認台灣獨立？」，網友回應「因為人家是議長不是總統，總統才可以決定國家外交政策，捷克外交政策就是一中」、「台北跟非邦交國的城市也能締結姐妹市，跟建交無關」、「人家說來交朋友，但不觸及統獨議題，很難懂嗎？」、「一群自欺欺人的可悲仔」。