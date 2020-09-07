英國脫歐談判難產 恐循無協議模式

「我們一點也不怕無協議脫歐，我們要奪回掌控邊境的權力。」在英國與歐盟陷入僵局的情況下，第八輪的脫歐談判8日將在英國倫敦登場，英國首席談判代表佛羅斯特在談判前態度強硬表示，英國並不怕無協議脫歐的結果，首相強森則直接訂下10月15日的脫歐最終期限，持續對歐盟施壓。

所謂無協議脫歐，指的是英國與歐盟最終沒有達成全面性的貿易協議，在英國脫歐後，雙方僅依循世界貿易組織（WTO）默認的規則進行貿易。

10月15日最終期限

《美聯社》的報導指出，首相強森6日訂出10月15日脫歐最終期限時表示，「無協議脫歐對英國來說，會是個好的結果，」強森說，若歐盟協商者不「重新思考他們當前的狀況，」脫歐協議是不可能達成的。原先把死限定在11月的歐盟則認為英國沒有積極投入協商，歐盟首席談判代表巴尼耶上週表示，對進度停滯的協商感到「擔心與失望。」

根據《BBC》的報導，首席談判代表佛羅斯特日前受訪表示，不怕最終以無協議的形式脫歐，「我們不會成為歐盟的附庸國，我們不會接受遵循歐盟作法的規定，」佛羅斯特指出，英國的訴求就是要回國家對金錢與公共事務的掌控權，而政府也對無協議脫歐「做好完全的準備。」

漁船、國家補貼爭議

目前雙方最大的歧異在漁船議題以及國家補貼的規定，英國認為歐盟開放給英國漁船的海域太少，且認為提供本國產業的國家補貼是「政策制定中的關鍵要素，」應由英國來掌控。歐盟則稱若英國想要完全進用歐洲的漁業市場，就要開放海域給歐盟漁船，而對於國家補貼，歐盟則擔心若由英國制定，會對歐盟在英國的企業造成極大的競爭劣勢。

英國在1月31日時正式退出歐盟，目前正處在12月31日到期的脫歐過渡期，屆時將完全脫離歐盟的單一市場與關稅同盟。若最後英國選擇無協議脫歐，代表明年起，英國與歐盟間將築起關稅等貿易壁壘，強森政府形容無協議脫歐是和歐盟間「類似與澳洲的貿易約定，」強森認為，屆時英國仍會「強而有力的繁榮。」

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