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美網／「誤擊」線審被判失格引譁然 球王發文道歉

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美網官方表示約克維奇會失去這次在美網的所有積分和獎金。發言人表示，這名被打到的線審接受治療後已無大礙。路透
美網官方表示約克維奇會失去這次在美網的所有積分和獎金。發言人表示，這名被打到的線審接受治療後已無大礙。路透

網球男子單打世界排名第一的球王「小約」約克維奇（Novak Djokovic），7日清晨與和西班牙選手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）在美網16強比賽中，意外「打」裁判被判失格落敗，止步16強，無緣個人生涯第18座大滿貫金盃。

據報導，在比賽第一盤中，雙方前10局以5:5戰平。第11局被巴斯塔破發球局後，約克維奇失分後將球回擊給球僮時卻不巧擊中線審喉嚨，線審隨即倒地並發出哀嚎，小約也立即上前關切道歉。經裁判們討論後判決小約失格輸掉比賽。

消息一出引發譁然，眾人紛表同情，約克維奇也發文致歉，在社群媒體上發文表示：「關於被取消比賽資格，我必須回去反省，並消化失望的情緒，將這一切當上了一課，作為球員和為人成長進化的養分。在此為我的行為向美網主辦單位和所有相關人士致歉。我很感謝團隊和家人的支持，還有球迷一路相挺。謝謝你們，我非常抱歉。」

意外晉級8強的巴斯塔告訴記者，他當下沒有看到約克維奇擊中線審，說道：「我聽到線審倒地時很震驚，我從沒料到會在與小約的比賽中遇到這種事情」。他認為這起事故是個意外並覺得約克維奇是「運氣不好」。

美網官方表示約克維奇會失去這次在美網的所有積分和獎金。發言人表示，這名被打到的線審接受治療後已無大礙。

約克維奇是極少數在大滿貫賽男單遭取消資格的選手之一，1990年美國名將馬克安諾（John McEnroe）也曾在澳洲網球公開賽遭判失格，他因對裁判罵髒話和摔拍，遭連續警告3次後判定失格。

世界排名第一約克維奇，7日清晨與和西班牙選手巴斯塔爭奪美網8強比賽中意外「打」裁判被判落敗，止步16強。路透
世界排名第一約克維奇，7日清晨與和西班牙選手巴斯塔爭奪美網8強比賽中意外「打」裁判被判落敗，止步16強。路透

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