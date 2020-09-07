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日媒：防衛省預定2022年取得長射程飛彈 搭配F-35使用

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

日本媒體時事通訊報導，日本防衛省預定2022年3月取得射程約500公里的飛彈，可從目標區外對敵進行攻擊。這將成為日本自衛隊現有火力中，射程最長的武器。基於中期防衛力整備計畫(2019至2023年)，將搭載在航空自衛隊最先端的F-35A匿蹤戰機上使用。

報導指出，日本政府放棄部署陸基神盾系統計畫後，為避免遭敵方以彈道飛彈進行攻擊，包括擁有對其他國家領土為標的的「對敵基地攻擊能力」在內，關於強化威懾力的討論，正如火如荼地展開。如果日本政府決定保有對敵基地攻擊能力，也可能轉為武器使用，用於攻擊另一個國家的固定雷達站、飛彈相關設施。

根據從防衛省等得到資訊顯示，日本政府將添購挪威製可對地、艦進行攻擊的聯合打擊飛彈(JSM)。該飛彈已完成研發，預定2022年3月交貨。 JSM可安裝在F-35的機身內部，從而活用F-35匿蹤特性，進行對地、艦攻擊。

此外，針對日本航空自衛隊現有F-15戰機中已完成現代化升級者，則研議配備美國洛克希德·馬丁公司生產的射程約900公里的遠程反艦飛彈(LRASM)和聯合空對地距外飛彈(JASSM)。美軍已對戰略轟炸機搭載用JASSM進行了發射試驗；LRASM也在研發搭載於神盾艦使用。

從北海道千歲、青森縣三澤、石川縣小松、福岡縣築城、沖繩縣那霸等自衛隊基地派出空自戰機，從日本海、東海發射遠射飛彈，射程將可達北韓、中國與俄羅斯的沿海地區。

報導指出，針對採購可對敵基地攻擊的遠射飛彈，安倍政權並未詳盡討論此舉與憲法第9條限制「專屬防衛」間的一致性，便決定採購。憲法所允許的防禦所需最低限度的飛彈射程應到多遠？下任政府針對添購長射程飛彈以提高防禦能力，必須履行對人民說明的責任。

彈道飛彈 日本 自衛隊 F-35 戰機

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