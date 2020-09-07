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30年來首度會面 黎、巴組織共抗以國
以、阿建交讓黎巴嫩與巴勒斯坦的基地組織深感擔憂，罕見聯手應對！黎巴嫩境內的真主黨、巴勒斯坦的哈馬斯雖然在國內都是反對黨，但在中東都扮演非常重要的政黨，因此雙方近日針對以色列與阿聯酋的建交進行討論，這也是哈瑪斯30年以來首度與真主黨合作。
根據《半島電視台》報導，哈瑪斯政治領袖哈尼亞6日出訪黎巴嫩，在黎國最大的難民營沿途受到英雄式般的歡迎。他與真主黨總書記納斯魯拉會面時，聚焦的重點在區域局勢穩定，以及如何對抗以色列威脅。
兩人都想要確保對抗以色列的陣營可以繼續穩固下去。由於8月13日，以色列、阿聯酋在美國「中東和平計劃」運作下宣布建交，雙方代表在美國高級外交顧問、川普女婿庫許納的見證下正式建立外交關係。這也讓中東最反美的伊朗處境更加艱難。
儘管加薩走廊遭到以國軍隊封鎖，但哈尼亞在武裝部隊護衛下，還是得以跟納斯魯拉見面，這也是雙方近30年來首次直接會面。真主黨是由伊朗扶植的武裝勢力，在黎巴嫩屬合法政黨，成立宗旨為是消滅以色列，把西方勢力趕出黎巴嫩，是黎巴嫩主要的反對派政黨。
根據土耳其《阿納多盧通訊社》報導，真主黨會後也發出聲明，強調會與哈瑪斯攜手共同對抗以、阿同盟，以及中東和平計畫之後在加薩走廊、約旦河一帶的開發計畫。而兩人會面的地點也對外保密，因為納斯魯拉為躲避暗殺，近年來極少公開露面，並常常更換住址。
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