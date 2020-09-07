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白俄羅斯十萬人遊行 數百示威者被捕

德國之聲 / 德國之聲

白俄羅斯周日(9月6日)有約十萬人走上街頭抗議選舉不公，要求長期執政的總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)下台，爆發警民衝突。人權組織維阿斯納(Viasna)估計首都明斯克有175人被捕，在全國有約250人被捕；白俄羅斯內政部則證實當局拘留超過100名抗議者。

大批抗議者不顧當局警告，揮舞著紅白相間的反對派旗幟，高唱反對盧卡申科的歌曲。白俄羅斯獨立媒體Tut.by報導，到了傍晚，至少有十萬人聚集在總統府「獨立宮」外面的勝利者大道上，並與警方發生衝突。

在現場報導的德國之聲記者康諾利(Nick Connolly)表示，警察在抗議接近尾聲時，大規模拘捕示威者: 「大約在最後的10到15分鐘，我看到年輕人試圖躲進人群，逃避蒙面的便衣警察...警察們駕駛的車輛沒有車牌，也沒有任何標記。」

另外一些視頻顯示，警察一度用警棍毆打示威者，再將示威者帶上沒有車牌的不明車輛。

反對派領袖呼籲民眾團結

政府的武裝車輛從抗議當天清晨開始就出現在明斯克街頭。內政部此前曾公開警告人民「不要參與未經批准的集結，這是違法的!」內政部也說，警方將采取「必要措施」防止類似行為發生，也不會允許違反公共秩序的行為。

然而，流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)通過錄像，呼籲白俄羅斯民眾不要退縮: 「記住，我們團結起來的時後是強大的。」

德國之聲記者康諾利分析指，當局除了鎮壓示威，還試圖加強輿論宣傳以消除反對意見，例如傳播盧卡申科手持自動步槍的圖像，但這些舉動都取得反效果，「人們正在嘲笑這個政權，而不是害怕它，上街人數也越來越多」。

格羅德諾的衝突

除了首都明斯克以外，在其他城市如格羅德諾(Hrodno)、布列斯特、莫吉廖夫、戈梅利和維捷布斯克等，也發生了相應的抗議活動。

Tut.by分享的視頻顯示，格羅德諾有數千人參與示威。一些人被催淚瓦斯擊中後，與警方發生肢體衝突。

柯列斯尼可娃(Maria Kolesnikova)是反對派一個協調盧卡申科請辭的組織領導人。她對美聯社表示，就算出動軍事武器、水砲車、宣傳戰或拘捕行動，也無法阻止人群抗議，「大部份白俄羅斯人都希望讓政權和平轉移，我們會不厭其煩的提出這項要求」。

她也強調，有更多人在周日不畏風雨、無懼當局威脅，出現在明斯克街頭，因此她認為抗議還會持續，最終反對派會贏得勝利。

白俄羅斯總統盧卡申科已經掌權26年，在8月9日的選舉後，他宣稱以80%的優勢勝選。這項結果引發爭議，數周來成千上萬的人走上街頭，要求他辭職。盡管警方進行了大規模的鎮壓，逮捕、毆打與虐待數千人，抗爭仍然持續。

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白俄羅斯 人權

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