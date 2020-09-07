北京拒美記者延簽 暗示可能驅逐

6名知情人士向《紐約時報》透露，中國政府已經停發續簽記者證給部份在中國工作的美國新聞記者，甚至暗示，如果川普政府對中國駐美媒體員工采取進一步行動，可能會相對應驅逐這些美國記者。

報導中提到，可能受到影響的美國新聞機構包括CNN、《華爾街日報》和蓋蒂圖片社。這3家機構的記者上周試圖續辦中國外交部發放的記者證，但被告知通常效期1年的記者證無法續辦。

幾位記者說，總共有4家機構的至少5名記者受到影響，其中包括CNN在中國唯一一名記者卡爾弗 (David Culver)、《華爾街日報》的英國記者裴傑 (Jeremy Page)，以及替蓋蒂圖片社工作的意大利自由攝影師維爾德利(Andrea Verdelli)。

大多數記者和他們的新聞機構都拒絕發表評論，或者沒有最新的回復。

CNN9月6日發表聲明稱：「我們在北京的一名記者最近獲得了有效期為兩個月的簽證，而不是通常的12個月。不過，我們在中國駐地狀況沒有改變，我們正繼續與地方當局合作，確保這種情況還會繼續下去。」

美國國務院發言人奧塔古斯 (Morgan Ortagus)在一份聲明中表示，中國外交部最近告訴美國駐北京大使館，拒絕為外國記者續辦記者證，並拒絕辦理延簽。

她說：「美國當然感到不安，因為中華人民共和國提議的這些行動將惡化中國的報道環境，而中國已經缺乏公開和獨立的媒體報導。」

預備報復行動？

一名美國記者說，外交部官員告訴他，他的命運取決於川普政府是否在秋季發給在美國工作的中國記者續簽簽證。中國官員告訴他，如果川普政府決定驅逐中國記者，北京將采取對等行動。其他記者也收到了類似的訊息。

在中國工作的外國記者必須更新記者證，才能從公安局獲得新的居留證。居住證相當於允許外國人在中國生活的簽證。持有過期記者證的美國記者在與外交部官員討論後，中國警官表示，他們將獲得有效期至11月6日的居留證。

美媒報導推估，此舉是為了報復美國日前對在美中國記者的限制。因為美國記者的拘留期限與中國在美新聞記者能否再獲續簽的公布時間差不多。

今年5月11日，美國政府宣布，所有在美中國記者的工作簽證都改為90天效期，到期前可以申請續簽。這與他們之前獲得的開放式單次入境簽證相比，時間大幅縮短。這項新規影響了超過130名中國記者。

8月初，這些中國記者簽證到期，但美國國土安全部在與國務院協商後，沒有驅逐任何中國記者，也沒有為他們續簽，這也代表根據新規定，他們事實上獲得了90天的延期。

在等待續簽的同時，這些記者可以繼續在美國生活和工作到11月初，也就是美國大選的同一周，但美國官員也可能決定提早驅逐其中一些人。

北京聲稱，目前這些記者沒有一個人從美國當局那裡得到關於其最新簽證申請的回復，強調這已經嚴重干擾了他們的工作和生活。而中國外交官對這些記者所面對潛在的驅逐可能感到擔憂，並持續美國外交部針對此事交流。

美中媒體戰

新聞中提到，有一些美國新聞機構還沒有受到中國新限制的影響，因為他們的記者證還不需要續簽。《紐約時報》的一名外籍記者就是如此，他是一名美國人，但人還在中國。

由於涉及報道的敏感性，中國政府在2013年底對《泰晤士報》和彭博新聞社記者的記者證續簽進行了類似的限制。延後續簽導致外界擔心美國記者會遭到驅逐。

時任副總統的拜登在訪問北京時努力向中國領導人強調新聞自由的重要性。中國政府最終延長了這些記者的證照，並發放了新的居留證，但在隨後幾年拒絕發放簽證給這兩家新聞社的新記者。

由於許多中國記者在國營新聞機構工作，美國官員們認為，他們從事的不是新聞而是宣傳工作，在少數情況下，甚至可能是間諜。所以今年2月18日，華盛頓將中國5家官媒指定為外交實體，要求它們交出雇員和資產清單。

隔一天，北京因為《華爾街日報》評論專欄煽動性標題「中國是真正的亞洲病夫」，宣布驅逐該報3名記者。這是自1998年以來中國第一次直接驅逐記者。此外，中國官員還迫使包括《泰晤士報》、《華爾爾街日報》和CNN在內的幾家美國新聞機構的北京分社的一些中國雇員離職。

針對中國激烈的反應，美國官員卻表示，他們針對中國新聞媒體機構和雇員的行動，是對中國政府近年來對外國記者實施嚴格限制的回應。

美國指出，這些限制包括將記者證、居留證和簽證的期限從標准的一年限制到最短的一個月。此外，他們也提到，如果中國官員試圖懲罰記者，或試圖讓新聞機構進行自我審查的話，還會祭出新的措施。

到了3月，美國國務院祭新規，要求中國5家官媒只能雇用100名非美國人，導致60名中國員工被驅逐出美國。中國隨後也驅逐《泰晤士報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的美國記者。

美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史迪威 (David Stilwell)說，這些中國媒體之所以被指定為 「外國使團」，是因為美國政府認為他們是 「由中共有效控制」的宣傳機構，而不是獨立的新聞機構」。

9月3日，他在華盛頓舉行的新聞發布會上說，北京對美國媒體的「對等」舉動是「與我們平衡這種關系的簡單願望嚴重不相稱」的報復行為。

中國外交部發言人華春瑩9月3日在例行記者會上針對中美相互的媒體限制表示：「中美媒體問題的實質是美方出於冷戰思維和意識形態偏見，對中國媒體進行政治迫害和打壓...」

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