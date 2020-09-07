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英國擬提立法推翻部分脫歐協議 對歐自貿談判恐生變

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，英國正在研擬一項新的法案，將推翻脫歐協議的關鍵部分，可能導致英國與歐盟（EU）的貿易談判破局。美聯社
消息人士透露，英國正在研擬一項新的法案，將推翻脫歐協議的關鍵部分，可能導致英國與歐盟（EU）的貿易談判破局。美聯社

英國正在研擬一項新的法案，將推翻脫歐協議的關鍵部分，可能導致英國與歐盟（EU）的貿易談判破局。

金融時報（FT）報導，這項「英國內部市場法案」的部分內容，預料「撤銷部分脫歐協議的法律效力」，適用範圍包括國家補貼和北愛爾蘭關稅等領域。英國預計9日（周三）公布這項法案。

知悉這項計畫的消息人士認為，此舉「明顯且有意識地」破壞英相強生於去年10月針對北愛爾蘭簽署的協議，這項協議意在避免這個地區恢復海關。

英國7月發表一份100頁的白皮書，概述這個英國內部市場法案，用意是確保英國今年底離開歐盟單一市場和歐盟關稅同盟時，英格蘭、威爾斯、蘇格蘭以及北愛爾蘭彼此的貿易還能「無縫運作」。

這這項法案的部分條款，實際上將推翻所謂的北愛爾蘭協定的部分內容，這項協定在去年10月隨脫歐協議一同簽署，這已惹火挺脫歐的重量級國會議員，因認為這對英國主體性構成威脅。

英國已訂下10月15日的大限，要與歐盟達成貿易協議，強生預計今（7）日宣布，若未達成任何協議，雙方應「接受這個事實，然後繼往前」。

強生在首相辦公室發布的書面稿指出，若屆時雙方未達成任何協議，就不會有自由貿易協議，雙方的貿易關係，將是英國和澳洲一樣關係，這可視為「良好結果」。

英國 愛爾蘭 脫歐

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