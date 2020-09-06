金正恩罕見鏡頭喊話 動員黨工重整災區

一向保持神秘的北韓領導人金正恩，罕見透過媒體喊話，要求黨盡力幫助受颱風重創的咸鏡北道！北韓東海岸日前遭到梅莎颱風重擊，該國官媒6日報導，金正恩聽說消息後即組織災區恢復工程委員會，先是祭出罰則：裁掉咸鏡南道黨書記，隨後罕見在鏡頭前發出公開信，組織1.2萬精英黨員前往協助災區，喊話希望趕在黨75週年大會（10月）之前助災區復原。

兩大颱風接連襲韓

據氣象專家賈新興臉書指出，近期朝鮮半島迎來的2個颱風，登陸路線幾乎一模一樣，對災區的傷害加倍，而日前北韓東海岸才剛因颱風梅莎重擊，沿海超過千個住宅遭毀，下週還會有海神颱風來襲，而且更被專家警告可能是40年來最強的颱風。

對此，《路透社》報導，北韓領導人金正恩一聽聞災情，就成立颱風災區復原執行委員會，提到派遣到災區的建築隊、以及運輸建材等詳細措施，在前往實地視察後，他也迅速開除咸鏡南道的黨書記，並對這位書記追究災情責任，指責他並未按照黨中央的指示，才導致災情損失嚴重。

金正恩積極喊話

根據《朝鮮通訊新聞網》報導，咎責後，金正恩表達出正面、積極訊息，罕見的是透過鏡頭公開傳達，他指示黨內組織精英黨員1.2萬人前往災區協助，喊話：「黨中央在援助災區（咸鏡南、北道）的動作是落實崇高道德美德，與社會上的人民一齊分享歡樂與悲傷，並優先給予災民照顧。」並要求在10月黨的75週年成立大會前，完成災後復原的工作。

金正恩公開信還包含許多正面訊息，他表示，北韓整體海岸線條件惡劣，過去的堤防建設也不當，誓言在未來把沿海居住區內移，建立沿岸安全區。同時他也同意2020年的北韓面臨很多挑戰，但認為克服挑戰的過程會讓社會更團結、進步。

【更多精采內容，詳見 】