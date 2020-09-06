疫情趨緩禁令解除 空污問題再現

隨著疫情減緩，各國開始恢復產業活動及交通，空氣污染又變得更嚴重了。全球空汙最嚴重的印度德里地區，在疫情爆發初期，實施居家禁足令等措施後，交通大量減少，空氣品質大幅改善，污染指數創下歷史新低。然而隨著疫情減緩、人口開始恢復交通，空氣污染指數又迅速回到疫情前的狀態。

《經濟學人》報導，空氣污染的物質中，最常見的當數NO2（二氧化氮）。依照世界衛生組織標準，每立方米空氣中，只要有40微克以上的二氧化氮含量，就會對人體有所危害，而全世界二氧化氮含量最高的地區在印度德里。

因為疫情，德里實施居家禁足令等措施後，交通大量減少，二氧化氮含量急劇下降，從3月初的46微克，下降到4月初只剩下17微克。另外，在污染也相對嚴重的倫敦，同樣因為疫情的關係，二氧化氮含量兩週內從36微克下降到24微克。

空氣污染指數當然不全是因為人類活動造成，也可能受到風速、雨量和空氣濕度等自然因素影響。能源與清潔空氣研究中心製作了一個模型，將這些自然因素考慮進去後，評估疫情對全球12個大城市（包括紐約、羅馬、德里、巴黎等）的空氣品質影響。

報告指出，在這些城市陸續宣布居家禁足令後，二氧化氮含量平均下降約27%。另外，小於2.5微米寬的顆粒物在空氣中也對人體有害，也因為疫情，含量下降了5%。該研究機構認為，乾淨的空氣才是長久影響人體健康的重要因素，但全球卻有超過90%的人生活在空氣品質不佳的地區。以2016年為例，光是死於空污相關疾病的人就有420萬人，還有數以百萬計的人正受到慢性病的折磨。

研究估計，因為疫情實施的居家隔離令，至少挽救了1萬5000條性命，在德里則有4600人因此倖免於空氣污染，這和新冠肺炎死亡的人數相當。然而因為封鎖令減緩，人們開始恢復活動和交通，讓專家擔憂，疫情或許有疫苗和藥物治療，可是空污帶來的影響卻是慢性自殺。

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