土耳其以武力要脅希臘和談 地中海陷僵局

「希望希臘能釋出善意展開和談，否則將會展開軍事行動！」土耳其與希臘在地中海的海域衝突延燒，土國總統艾爾段近日要求希臘展現誠意協商，北約也企圖為2國斡旋，不國希臘官方回嗆主權不容妥協，也讓雙方談判持續僵持中。

根據《半島電視台》報導，土耳其總統艾爾段5日不滿希臘堅持不能妥協，揚言如果雙方不進行談判，就會讓希臘付出慘痛的代價。2國在東地中海的爭端持續延燒，土國希望可以開採當地天然氣資源，但是希臘堅持此區為該國的專屬經濟海域，不容外國進入開發。

雙方都是北約會員國，因此北約希望為2國進行磋商，避免雙方海軍進一步衝突。北約先前雖對外公布，雙方已經展開技術性談話，不過隨即遭到希臘政府打臉，希臘根本不同意談判，這也讓土耳其指控希類與背後為其撐腰的歐盟，讓對話的空間消失，土國近來也將部署在敘利亞邊界的部隊往北調動。

《半島》記者認為，這也展現艾爾段真的使用武力解決問題的機率非常高，而希臘是否能堅持住很難說，雖然希臘邊境有1300台坦克待命，不過希臘因為歐債危機，政府縮減開支的情況下大砍國防預算，軍隊的紀律與戰備的維護都可能出現問題。

根據《希臘城市時報》報導，希臘發展部長喬治拉迪斯也表示，希臘不怕土耳其的威脅，領海主權的議題無法退讓，如果土耳其了解到這點，雙方未來的關係才會有長久的可能。在雙方談判毫無進展下，彼此的對峙也讓區域局勢升溫。

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