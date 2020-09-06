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羅馬千人上街示威「反防疫」 澳洲數十人抗議被捕

世界日報 / 編譯中心╱綜合5日電
澳洲墨爾本民眾5日舉行「自由日」集會，抗議當局的防疫措施，約1000名示威者聚集，並與警方爆發衝突，至少數十人被捕。 美聯社
澳洲墨爾本民眾5日舉行「自由日」集會，抗議當局的防疫措施，約1000名示威者聚集，並與警方爆發衝突，至少數十人被捕。 美聯社

義大利是最早遭新冠病毒疫情侵襲的歐洲國家之一，境內累計逾27萬6000例確診、3萬5500人不治。歷經2個月嚴格防疫封鎖後，於5月開始鬆綁封鎖措施，然而5日約有1000人在羅馬市中心走上街頭，抗議強制學童戴口罩及強制接種疫苗。

抗議民眾包括反疫苗運動人士和陰謀論者。他們拉起的橫幅上頭寫著「拒絕口罩、拒絕社交距離」、「個人自由不容侵犯」以及「自由萬歲」等。

義大利總理孔蒂今天稍早前呼籲停止示威：「超過27萬4000人染疫和3萬5000人死亡。到此為止！」表示不會實施新封鎖，若有必要只會祭出針對性限制措施。

澳洲「自由日」集會 與警衝突

澳洲雪梨和墨爾本等地的民眾5日舉行「自由日」集會，抗議當局防疫措施，約1000人在墨爾本聚集示威，並與警方爆發衝突，至少數十人被捕，另有約160人被罰款。雪梨一名示威者與警方衝突時受傷，導致頭破血流。維多利亞省省長安德魯斯表示，示威者的行徑違法且自私。

據報導，示威者大多受網上的新冠病毒陰謀論煽動而上街，他們在墨爾本的集會上高呼「自由」、「騙局」和「人權重要」等口號，大多沒有戴上口罩；其中一人表示，相較疫情，安德魯斯實施封城等抗疫措施帶來更大傷害。

維多利亞省疫情早前反彈，當局收緊防疫措施並實施「晚8朝5」宵禁令，令數以千計商戶需要停業，引發居民不滿。

大批警員在場戒備，一名示威者因襲警被捕，另有多人因違反防疫規定被捕或罰款，警方派出直升機在上空盤旋，監視示威者動向。另有示威者在悼念二戰陣亡澳洲軍人的墨爾本戰爭紀念館前站立，向警員作出納粹手勢，更形容安德魯斯如同納粹魔頭希特勒。

雪梨5日也出現「反防疫」集會，參與者包括職業拳擊冠軍穆汀尼，他形容新冠病毒是一場騙局，號召群眾團結對抗不公義。

印度確診 破400萬例

印度5日通報，過去24小時新增8萬6432例確診和1089例死亡，使得印度累計402萬3179人染疫，死亡增至6萬9561人。

據報導，印度僅花13天確診人數就從300萬人增至400萬人。印度染疫人數目前位居世界第三，僅次於美國的615萬例和巴西的近410萬例。

巴西4日通報，過去24小時又新增5萬多例確診病例，以及888例死亡病例。累計確診攀升至近410萬例及12萬5502例死亡病例。另外，法國5日通報指出，境內新增8550人確診，較4日創下的歷來單日最高紀錄8975人減少，累計確診增至31萬7706例。染疫不治病患5日新增12人，累計病故攀升至3萬698人。

義大利強制學童戴口罩及強制接種疫苗，約1000人5日在羅馬市中心走上街頭抗議。 美聯社
義大利強制學童戴口罩及強制接種疫苗，約1000人5日在羅馬市中心走上街頭抗議。 美聯社

全球新冠疫情表
全球新冠疫情表

印度 墨爾本 義大利

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