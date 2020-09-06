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日媒：安倍擬下周對新安保政策發表談話
日本媒體報導，日本首相安倍晉三擬針對建置飛彈防衛系統相關的日本新安保政策發表談話，時間預料將在下週後半。安倍是否指示具體的政策方向，受到關注。
日本政府6月宣告放棄配備陸基神盾系統的計畫，針對飛彈防衛體制建置，必須重新檢討安保戰略。
NHK指出，安倍在上個月針對飛彈防衛體制建置曾提到，僅僅提高反擊能力，是否足以守護日本國民的性命與和平的生活？執政黨必須要盡快商議，具體化新的安保方針。在安倍卸任前，很可能提出一定程度的政策方向。
但TBS報導指出，已經請辭的安倍雖然希望在卸任前，能實際上定下日本保有「對敵基地攻撃能力」的政策方向，但因為共組聯合政府的公明黨謹慎的態度沒有改變，預計安倍談話將督促下任政權盡快確立方向，但不會提出如結論般的具體內容。
朝日電視台也指出，安倍雖然已強調希望盡快確立方向並著手推動，但政府關係人士指出，安倍任內已確定不會有結論。安倍談話將表達移交下一屆政府繼續研議，「希望年內得出結論」。
雖然自民黨內部針對新安保戰略，向日本政府建言，研議保有「在對手領域內已能阻止其彈道飛彈的能力」，並盡快做出結論；但是，公明黨對於改變日本政府一貫方針，態度保留，認為防衛力量的發展應止於必要的最低限度。日本政府表示會參考兩黨意見，進行研議。
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