日本2大在野黨合併在即 黨魁出走鬧內鬨

日本兩大在野黨立憲民主黨與國民民主黨將合併改組為新政黨，10日舉行黨魁選舉，新政黨預定15日成立創黨大會，但目前最擔心的是16日上台的新首相很快會宣布解散眾議院改選。

日本朝日新聞報導，立憲民主黨與國民民主黨合併成立新政黨的黨魁選舉預定7日公告，10日舉行投開票。立憲民主黨56歲的黨魁枝野幸男以及國民民主黨46歲的政調會長泉健太今天各自在國會大廈舉行記者會，宣布參選新政黨黨魁，形成兩人對決的局面。不過，兩黨還沒正式合併，已先鬧內鬨，據傳國民民主黨現任黨魁玉木雄一郎拒絕加入合併後的新政黨，可能另立門戶。

新政黨國會議員已149人

這兩黨宣布共有149名國會議員將加入新政黨，其中眾議員106人、參議員43人。149名國會議員包括立憲民主黨88人、國民民主黨40人、無黨籍21人。

枝野今天在記者會上表示，（兩黨）聚散離合的歷史將畫上休止符，希望能成為民眾選擇政權的選項。泉健太在記者會上說，期待新政黨是「提案型的最大在野黨」。

10日當天，這兩黨也將透過選舉的方式，決定新政黨的名稱。枝野提示的新政黨名稱為「立憲民主黨」；泉健太提示的新政黨名稱是「民主黨」。

另一方面，執政黨自民黨總裁（黨魁）選舉將於8日公告、14日舉行投開票，新黨魁預計會在16日臨時國會中被任命為首相。參選者有內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂及政調會會長岸田文雄。

因為自民黨目前的民調支持率高，加上立憲民主黨與國民民主黨因合併問題，在野黨尚未整合，因此，有日媒報導，新首相很可能會提早解散眾議院、舉行眾議院大選。