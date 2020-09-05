文在寅叫停醫改 南韓醫協結束2周罷工

南韓醫療界不滿文在寅政府推行醫學院擴招等政策，上月21日起，以實習醫師與住院醫師為首，展開約半個多月的罷工。南韓大韓醫師協會(KMA)與政府經通宵協商後，4日就公共醫療資源擴容政策等達成五項協議，長達半個月的醫界集體罷診宣告結束。

不過，南韓實習醫師協會則稱並未參與談判，斥協議草率，堅持繼續罷工。

韓聯社報導，醫療界罷工導致南韓醫療機構人手嚴重不足，國防部甚至計劃派出軍醫前往人手不足的民用醫療機構，幫助治療新冠患者。而在4日達成協議後，南韓全國各地綜合醫院的實習醫師和駐院醫師，均會結束為期兩周的罷工，重返工作崗位。

對此，南韓總統府青瓦台發言人姜碩當天在例行記者會上表示，總統文在寅就政府和醫界達成協議一事表示，希望這能成為提升醫療衛生水平的機遇。

據悉在達成的協議中，南韓政府表明將暫停醫療改革計劃，並承諾在疫情緩解之後成立委員會，重新審議大韓醫師協會此前提及的所有關鍵問題，包括是否擴大醫學院收生名額等。此外，大韓醫師協會還要求與醫療部門和生當局，就新建醫學院、醫療保險覆蓋範圍等一系列問題，進一步展開談判。

南韓4日新增198宗新冠個案，為逾兩週以來首次單日新增確診個案少於200人。