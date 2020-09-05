美國當和事佬！塞爾維亞、科索沃 白宮簽經濟協議

美國總統川普（Donald Trump）4日宣布，過去12年一直處於敵對關係的塞爾維亞和科索沃同意建立正常經濟關係，塞爾維亞將會把駐以色列大使館遷至耶路撒冷，以色列和科索沃將互相承認對方。川普形容是科索沃宣布獨立以來的「重大突破」。

香港01報導，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和科索沃總理霍蒂（Avdullah Hoti）於華盛頓和川普政府官員會面兩日。他們同意於經濟多個方面合作，吸引投資和創造職位。武契奇形容，雙方仍然有很多分歧，但協議標誌向前的重大一步。霍蒂則表示，協議應該引導雙方互相承認對方。

川普於橢圓形辦公室宣布兩國同意建立正常經濟關係。他指，經過暴力和悲慘的歷史，以及長年以來失敗的談判，川普政府提出新方式彌合鴻溝，透過著重創造職位和經濟增長，兩國能夠達成重大突破。

據報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）另外表示，以色列和科索沃同意建立外交關係，科索沃和塞爾維亞將於耶路撒冷設大使館。他指，科索沃將會是首個以穆斯林為主的國家於耶路撒冷設大使館。目前只有美國和危地馬拉於耶路撒冷設大使館。

2008年，以阿爾巴尼亞裔為主的科索沃宣布脫離塞爾維亞獨立。大部份西方國家已經承認科索沃獨立，不過塞爾維亞和盟友俄羅斯以及中國拒絕承認，因此塞爾維亞一直未能順利加入歐盟，巴爾幹半島局勢亦因而未完全穩定。

在此前幾周，川普曾宣布阿拉伯聯合酋長國（簡稱阿聯）和以色列達成關係正常化協議。此協議也是在川普政府的斡旋下促成，以色列和阿聯將建立全面外交關係。這一外交舉動重塑了從巴勒斯坦問題到與伊朗關係的中東秩序。