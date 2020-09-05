中印邊界再爆衝突 不致重演1962年戰爭

中國、印度邊界8月29日至30日再次爆發衝突，中印互指控對方在班公湖越界，違反之前達成的降溫共識。外媒報導，西藏流亡人士組成的「特別邊境部隊」(SFF)為印度效力，有一名軍官被狙擊陣亡；印度軍人也因翻車造成一人喪生。印度國防部指控解放軍29日在拉達克東部軍事行動挑釁，意圖改變現狀。解放軍也發表聲明說，印軍31日在班公湖附近越界挑釁，嚴重侵犯中國領土主權。中印邊界衝突再度升溫，但各種跡象看，爭端雖無法在短期內消解，但爆發如1962年邊界戰爭的可能性應不大。

首先，從印度放出的信息看，印方有意尋找新的平衡，緩解雙方對抗。譬如印軍聲明稱，「致力於通過對話維護和平與安寧」。印軍也指部分印度媒體發布「印軍搶占班公湖北岸高地」是不實報導，因為部隊僅進行防禦性部署，顯示印軍進攻意願不高。

印度外長蘇傑生8月2日曾表示，印中關係對兩國乃至全世界都具重要意義，雙方應準確理解彼此關切和利益。在保持邊境和平與安寧下，逐步實現雙邊關係正常化，是印度歷屆政府對華政策的基礎。蘇傑生31日再次表示， 印中都是重要崛起大國，兩國達成共識或平衡極為重要。他的表態向中方傳達一個信號：印度對邊境問題強硬立場短期內不會改變，但雙方仍有推動轉圜的空間，也需要一起尋找改善關係的途徑。

其次，俄羅斯居中斡旋、上海合作組織(SCO)與金磚五國(BRICS)等國際機制，都有緩解中印衝突的作用。據稱，此前中印在加勒萬河谷發生衝突後，俄羅斯曾當中間人勸解雙方。俄羅斯是中國和印度的夥伴國，很大程度上是盟友，被中印兩國信任。俄羅斯總統普亭的新聞秘書佩斯科夫稱，克里姆林宮對中印衝突不斷升級表示憂慮，雙方應能採取措施避免情況再次發生。

有報導指出， 9日至11日，中印外交官員可能訪問俄國，俄方將讓雙方官員會晤。屆時，俄羅斯可能居間斡旋。印度「德干先驅報」8月10日報導，印度已向俄羅斯轉達「早日結束與中國邊境軍事對峙」的願望，以確保即將到來的金磚國家領導人會晤和上合組織峰會成功。

該報指出，印度將於幾個月後參加金磚國家領導人會晤和上合組織峰會，希望對峙能盡快結束，以免為會晤和峰會蒙上陰影。目前，莫斯科正悄悄與印度和中國舉行秘密談判，以幫助兩國解決問題。儘管俄羅斯在對待中印的策略上有所不同，但總體來講是將兩國視為友邦和同盟。

另外，北京在香港、新疆、台灣、南海等領域面臨美國的挑戰和制裁，印度可能認為，中國此時沒有精力處理中印邊界糾紛，只能滿足印度提出的要求，印度通過邊界衝突來測試中國底線，壓迫中方在領土上做出讓步。

印度總理莫迪眼中，一旦中印出現邊境衝突或戰事，美國及盟友日本、澳大利亞，一定會站在印度這一邊。為落實印太戰略，美、日、澳正遊說印度，在印太地區建立軍事同盟和「亞洲版北約」，美國有利用新德里制衡北京的意圖。

但華盛頓並不希望中印發生戰爭，只是想拉攏印度來孤立和圍堵中國。美國國務卿龐培歐2日表示，希望能和平解決中印邊境衝突。同時，中國無心也沒必要與印度打仗，需要集中精力應對美國和其他危機，自然希望保持中印關係總體穩定。

無論從中、印、俄、美意向，或各方利益權衡和具體運作看，中印邊界衝突都不大可能重蹈1962年兩國邊境戰爭的覆轍。印度與中國對抗，只是新德里尋求與中國保持戰略平衡的嘗試，想要中國更看重印度，出於威懾和試探中國的考量，以迎合國內政治需要，並非真想與中國開戰。

因為與中國開戰將得不償失，使局勢一發不可收拾，讓新德里沒有台階下。雖然印度以國家安全為由封鎖中國的微信、抖音等手機應用程式，9月2日又宣布全國商店下架118款中國移動應用程式。但抵制中國貨不容易，印度市場十分依賴中國貨品；中國是印度最大貿易夥伴，印度2019年從中國進口價值約684億美元貨物。

印度智庫人士指出，印度的反中國貨運動其實更像是一場民間情緒大爆發，只是短期事件。長遠看，保持邊境地區和平與安寧，逐步實現雙邊關係正常化，仍是印度對中國政策的基礎，中印兩國可以通過達到某種平衡，來克服分歧。