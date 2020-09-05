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俄異議領袖納瓦尼被投毒案：西方手中的牌有限

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圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

俄羅斯反對派人士在國內外遭受襲擊現象並不鮮見。俄方的應對策略亦總是老方一帖：克裡姆林宮領導人始終斷然否認與事件有染，否認西方所認為的鐵證。圍繞現在柏林夏裡特醫院救治的政府批評者納瓦爾尼遭投毒事件，俄方同樣采用了這一手法。

聯邦德國政府指出，納瓦爾尼被下的毒"無疑"是前蘇制產品"諾維喬克"（Nowitschok）。默克爾總理義憤填膺，明確指出，納瓦爾尼是被人"試圖毒殺"，要求俄羅斯政府澄清此事。歐盟對莫斯科公開發出制裁威脅。西方軍事聯盟--北約周五（9月4日）舉行特別會議。

莫斯科政府對相關指控表示不滿，稱先要對柏林的說法作評估。雙方互致外交照會、召見大使。德國外長馬斯宣布，未來數天，將與西方眾伙伴商定給予何種"恰當回答"。

何謂恰當？

俄羅斯問題專家澤格伯斯（Klaus Segbers）在《時代雜線》撰文強調，迄今，雙方已經談得夠多，西方必須劃出紅線。他指出，經由佔領格魯吉亞、烏克蘭的部分領土、擊落馬航MH-17客機、對眾多反對派人士的襲擊，俄羅斯已然表明，對與西方對話沒有興趣。

歐洲議會左翼黨外交政策發言人朔爾茨（Helmut Scholz）則認為，這一觀點是錯誤的。他稱，西方實應強化與莫斯科的接觸，歐盟和俄羅斯的情報機構之間須有恰當的和負責任的合作。

不對話，而是制裁？

很快便出現了制裁在建 "北溪二號" （Nord Stream 2）天然氣管道項目的要求。不僅是俄羅斯問題專家澤格伯斯，德國聯邦議院外交委員會主席勒特根（Norbert Röttgen）也呼籲，中止幾近完工的這一穿越波羅的海、直接連接俄、德兩國的有爭議輸氣管道工程。

直到數天前，默克爾總理仍無意放棄在歐盟內部遭遇強烈抵制的 "北溪二號"項目。基社盟主席、巴伐利亞州州長澤德（Markus Söder）支持默克爾的立場。本周四，他表示，納瓦爾尼事件與管道項目無關。

能源出口制裁才能真正戳到痛處

不完建"北溪二號"並不意味著，它會給俄羅斯的經濟投下巨大陰影，因為，無論是否經由該管道輸送，西方主顧們反正需要天然氣，若不經由"北溪二號"，便會經由其它現有的管道輸送。而只有當德國和歐洲減少天然氣進口，才能真正重創俄羅斯。

柏林"經濟與政治基金會"俄羅斯問題專家施羅德（Hans Henning Schröder）在接受德國之聲采訪時提醒說，"人們該明了，對歐盟、對德國來說，向俄羅斯施加影響的手段相當有限。"他確信，沒有什麼制裁手段確能在本質上重創俄羅斯。他指出，"若能放棄俄羅斯天然氣，或許是唯一的手段。但它根本不現實，因為，這麼做將十分昂貴，並意味著必須對供應物流作大規模重組。"

德國經濟界東方委員會建議不要實施經濟制裁。這個經濟利益游說集團的負責人赫爾梅斯（Oliver Hermes）在柏林表示，"我們認為，以更多經濟制裁對納瓦爾尼毒殺案作出反應，並由此對與事件本身毫不搭界的企業以及俄羅斯民眾造成損害，這是錯誤的。"

只有外交手段

在前俄羅斯間諜斯克裡帕爾（Sergej Skripal）和女兒2018年在英國被投毒事件發生後，美國、歐盟成員國、北約、烏克蘭曾驅逐共153名俄羅斯外交官，以示抗議。反過來，俄羅斯共驅逐189名西方外交官，其中多數來自英美。這對實際工作影響如何，難以確定。

歐盟因侵吞克裡米亞、擊落MH-17客機和其它各種行為而對俄羅斯實施的經濟制裁迄今未能長久影響克裡姆林宮的路線。

圍繞烏克蘭危機，歐盟按慣例，總是一致延長對個別俄方人士的制裁。但若涉及與俄羅斯的總體關系及其總統普京，歐盟內部就不那麼同調了。例如，法國總統馬克龍便有意維持與莫斯科的"特殊關系"，而這在法國早已是一大傳統。

意大利民粹主義政府在互聯網上誇稱與俄羅斯的"積極的良好關系"。奧地利也一樣。盡管雙邊關系近因一俄羅斯間諜醜聞有所冷淡，維也納政府仍視自己是俄羅斯和西方之間的斡旋人。

曾長期屬於蘇聯勢力圈的歐盟中的東歐成員國們則對俄羅斯持強烈批評態度。因此，波蘭、波羅的海沿岸三國以及其它國家將"北溪二號"天然氣管道項目說得一無是處。

美國如何站位？

美國總統特朗普對參與"北溪二號"項目的企業實施制裁。與美國國內眾多政界人士一樣，他是該項目的堅定反對者，因為，他更樂見向德國和歐洲人兜售本國的液態天然氣。如果作為對納瓦爾尼事件的反應，"北溪二號"項目被推翻，美國政府自然會喜不自勝。

美國外交官對納瓦爾尼事件做出憤怒反應，要求俄羅斯澄清。然而，這是否會導致出現美方的直接制裁，尚在未定之數。迄今，特朗普總統更多地是誇耀自己同普京總統之間有著"了不起的"關系。對媒體所報2016年之後俄羅斯此次又干預美國選戰，特朗普稱之為不實報道。不過，特朗普現在是否還會繼續致力於實現邀請俄羅斯重新加入由最主要民主制工業國組成的"七國集團"，從而使"G7"重新成為"G8"這一計劃，大成疑問。

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