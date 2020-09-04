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颱風美莎克吹襲韓國至少兩死 運牛船沉沒逾40人失蹤
颱風美莎克9月3日吹襲朝鮮半島，最少兩人死亡，數以千計的住戶停電。一艘運載牲畜的船隻於日本南部一個島嶼對開沉沒，海上保安廳派員搜救。美莎克隨後減弱為熱帶風暴，掠過朝鮮。
韓聯社報道，天氣惡劣導致航班取消或延誤，倒塌的樹木和其他雜物造成輕微破壞。釜山一間公寓窗戶碎裂，一名女子玻璃碎片刺傷，最終不治。另外一人相信是於屋頂維修時失足墮樓身亡。
一艘船隻運載5,800隻牛從新西蘭前往中國，途中於日本奄美大島以西發出求救訊號，船隻後來沉沒。日本海上保安廳搜救逾40名船員，至少一名菲律賓船員獲救。
朝鮮的電視台罕有直播風災報道，元山等沿岸城市水浸。
至於另一個風暴強颱風海神目前位於太平洋一帶。香港天文台估計，海神會逐漸增強為超強颱風，在未來兩三日靠近琉球群島至日本九州一帶，並移向朝鮮半島。估計周未將影響日本九州和四國，9月7日抵達朝鮮半島。
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文章授權轉載自《香港01》
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