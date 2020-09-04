快訊

農遊券2.0免抽獎！1分鐘搞懂柚香券怎麼花

遠傳入股亞太電 簽訂20年共頻共網合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黎巴嫩爆炸逾一個月瓦礫堆仍測到生命跡象 搜救員：可能是小孩

香港01 / 李福源
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，當地搜救隊周四（9月3日）在傑美茲區（Gemmayze）一棟被毀大廈的瓦礫堆中，仍然偵測到生命跡象。 圖／路透社
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，當地搜救隊周四（9月3日）在傑美茲區（Gemmayze）一棟被毀大廈的瓦礫堆中，仍然偵測到生命跡象。 圖／路透社

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，當地搜救隊周四（9月3日）在傑美茲區（Gemmayze）一棟被毀大廈的瓦礫堆中，仍然偵測到生命跡象。

貝魯特大爆炸導致約190人死亡，逾6000人受傷，至少30萬人無家可歸，當地搜救隊至今仍在努力尋找生還者，救援人員比塔爾（Eddy Bitar）說，5歲搜救犬Flash周三在瓦礫堆中嗅到氣息，不斷在附近徘徊，於是眾人以儀器作進一步探測，「這些（呼吸和脈搏的訊號）加上溫度探測器的結果，代表仍存在生命跡象，看情況很可能來自一名小孩子，我們會盡一切努力去搜救。」

英國廣播公司（BBC）記者里兹（Claiure Reed）在Twitter上發文稱：「他們（搜救隊）第二次檢測到潛在的心跳訊號，隨即決定展開拯救。」

大爆炸發生後，當地大批民眾上街示威，抗議政府改革失敗，因為貪腐間接導致是次慘劇。路透社8月11日曾引述當局內部文件及消息報道，安全部門早在7月已向政府警告，儲存在當地港口的硝酸銨有潛在爆炸風險；報道稱，安全部門曾分別向總理迪亞卜（Hassan Diab）及總統奥恩（Michel Aoun）致函，當中提到該批化學品可能成為恐怖分子目標，一旦爆炸足以摧毀整個貝魯特，而港口部門也多次要求海關移走硝酸銨，並提出由軍方接收，但遭拒絕。

迪亞卜最終在8月10日宣布辭職，同時公布政府下台，外界預料新政府產生需要數個月，讓國會不同黨派及宗教組織獲得共識。

延伸閱讀：

【黎巴嫩爆炸】路透社：政府7月已收到潛在爆炸風險警告

【黎巴嫩爆炸】總理辭職政府下台 獲委任看守總理至新政府產生

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

南韓海軍陸戰隊驚爆集體性侵 新兵受虐還要喊「謝謝」

南韓軍隊人權中心1日公布，海軍陸戰隊一名上等兵和3名兵長（南韓軍中士兵最高階級）自去年12月後長達6個月不斷輪流侵犯一名...

哈利、梅根瞞著女王簽約Netflix 為賺1億5000萬美元？

英國哈利王子與妻子梅根日前宣告和影音串流平台一哥Netflix簽約合作，未來兩人的製作公司將為Netflix拍攝紀錄片、...

黎巴嫩爆炸逾一個月瓦礫堆仍測到生命跡象 搜救員：可能是小孩

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，當地搜救隊周四（9月3日）在傑美茲區（Gemmayze）一棟被毀大廈的瓦礫堆中，仍然偵測到生命跡象。

颱風美莎克吹襲韓國至少兩死 運牛船沉沒逾40人失蹤

颱風美莎克9月3日吹襲朝鮮半島，最少兩人死亡，數以千計的住戶停電。一艘運載牲畜的船隻於日本南部一個島嶼對開沉沒，海上保安廳派員搜救。美莎克隨後減弱為熱帶風暴，掠過朝鮮。

美官員：中國控制湄公河 對東南亞構成迫切難題

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）今天表示，中國對湄公河水流的「控制」，構成東南亞國家協會（ASE...

海神颱風急增強 日本政府罕見大動作籲防災保命

颱風海神威力急速增強，預估明晚就會接近日本沖繩，且可能發展成「特別警報」等級的強烈颱風，日本政府罕見大動作連2天開聯合記...

想當火星第一批居民？ 馬斯克坦承：有高機率會死亡

2020火星高峰會於8月31日到9月3日舉行，太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）在峰會上...

印度國防參謀長：盼四方安全對話確保航行自由

印度國防參謀長拉瓦特昨天透過視訊出席美印戰略夥伴論壇時表示，印度希望四方安全對話成為確保印度洋與周邊地區航行自由和自由航...

「還有生還者」 貝魯特爆炸1個月 廢墟中疑測得兒童生命跡象

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，慘案發生至今已過一個月，黎巴嫩搜救隊3日在一處瓦礫堆中偵測到有人類脈搏跡象，顯示可能還有幸運生還者。

中國重啟南海談判 批美為「最大威脅」

中國政府在東南亞多國准備針對南海爭議展開會談的前夕，對這些國家發出警告，要求他們不要在南海議題上與美國合作。

拖欠版權費半年！英超即刻終止中國國內轉播協議

英格蘭足球超級聯賽（English Premier League）3日正式宣布終止與中國串流媒體服務商PPTV價值5.6...

欲全面壓制中國 美六代戰機趕進度

美國是世界上第一個裝備第五代戰機的國家，早在2003年第五代戰鬥機F-22就在美國空軍服役。按照所謂「裝備一代、研究一代、預研一代」的武器研發慣例，第五代戰鬥機F-22的服役，意味著美國第六代戰鬥機研製已經啟動，但可能因為F-35戰機專案的延遲而不得不延後。

熱門新聞

經濟解析／美股是漲過了頭 為什麼就在周四崩跌？

道瓊重挫800點 費半狂跌5.7% 疑肇因陸晶片政策啟恐慌

亞契成報復工具？傳威廉、凱特踩梅根地雷 限制未來媳婦人選

美股暴跌逾700點 因經濟復甦憂慮、科技股遭拋售

影／用中文說「那個」讓黑人學生誤會 美南加大教授被停職

驚險影像曝光！梅莎襲韓河水暴漲 男向客車大喊「別過來」瞬間橋塌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。