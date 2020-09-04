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想當火星第一批居民？ 馬斯克坦承：有高機率會死亡

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
2020火星高峰會於8月31日到9月3日舉行，太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）在峰會上闡述了他的宏偉野心，目標是2050年在火星上建造一個可以自主維生的城市，但他也坦承在火星定居的過程會面臨巨大風險，移民者「有高機率會死亡」。美聯社
2020火星高峰會於8月31日到9月3日舉行，太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）在峰會上闡述了他的宏偉野心，目標是2050年在火星上建造一個可以自主維生的城市，但他也坦承在火星定居的過程會面臨巨大風險，移民者「有高機率會死亡」。美聯社

2020火星高峰會於8月31日到9月3日舉行，太空探索技術公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）在峰會上闡述了他的宏偉野心，目標是2050年在火星上建造一個可以自主維生的城市，但他也坦承在火星定居的過程會面臨巨大風險，移民者「有高機率會死亡」。

馬斯克在會上表示：「我認為去火星不是問題。根本問題是建立基地、在火星上打造能自給自足的城市。」他說：「我想強調這是一件非常困難、非常危險的事情，這不適合膽小者，因為你有很高的機率會死，這非常困難，但如果成功，將會是偉大的成就。」

馬斯克也透露他的「星艦（Starship）」計畫進度「非常穩定」。星艦是一艘巨大的太空船，可以載運多達 100名乘客或100噸貨物到火星；用星艦打造火星城市將是一項空前的任務。

馬斯克曾在2019年11月的推文表示，由於地球與火星每兩年僅對齊一次，因此需要一千艘星艦才能打造一個永續性的火星城市。在生產能力相較於一年前大增之下，星艦的生產正如火如荼的進行當中。馬斯克還強調SpaceX會在正式運載人類之前先利用衛星執行數百次的任務來確保安全性。

SapceX最近也將星艦的全尺寸原型機試射到150公尺高，同時投入建造未來許多的原型機，其中包含了超重型機種，這是一種發射太空船的巨型火箭助推器，旨在將星艦送入地球軌道。

位於德州Spacex發射基地的星艦（Starship）。馬斯克預估，要在火星建造城市，需要1千艘星艦才能達成。法新社
位於德州Spacex發射基地的星艦（Starship）。馬斯克預估，要在火星建造城市，需要1千艘星艦才能達成。法新社

火星 馬斯克 太空

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