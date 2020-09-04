習近平國師鄭永年在星爆性騷 警方證實、校方調查

新加坡媒體報導，新加坡國立大學東亞研究所前所長鄭永年被所內一名女職員指控在2018年5月對她性騷擾，警方調查一年才對鄭永年發出嚴厲警告；女職員並質疑所方包庇鄭永年，讓她遭受了欺凌和報復。自由亞洲電台稱，鄭永年是中國國家主席習近平的九名「經濟國師」之一。

自由亞洲電台引述新加坡媒體報導稱，一名新加坡國立大學東亞研究所女職員上月在Twitter發帖，指自己在2018年5月進入東亞研究所工作的第一個月就被時任所長鄭永年性騷擾。經過一年的掙扎，她於去年5月報警，警方在今年完成調查，並對鄭永年發出警告。

這名女職員表示，東亞研究所對鄭永年的性騷擾行為假裝不知情，充耳不聞，甚至包庇鄭永年，使她遭受了欺凌和報復，還反被東亞研究所和國大管理層警告。

警方隨後證實，去年5月確實收到指控一名57歲男子在前年5月性騷擾的報案，調查後已在今年4月23日對該名男子發出嚴厲警告。

新加坡國立大學回覆當地媒體時表示，會對涉及東亞研究所現任及前任職員的廣泛指控，進行內部調查。鄭永年已從東亞研究所和國大辭職，並已獲准休假至本月下旬合同到期。

現年58歲的鄭永年是浙江省餘姚縣人，於北京大學獲得國際關係學士後，赴美取得普林斯頓大學政治學博士學位。他1997年從中國赴新加坡擔任研究員，2008年擔任東亞研究所所長，去年卸下所長職務，留任為研究教授。

自由亞洲電台報導稱，鄭永年是上月曝光的習近平九名「經濟國師」之一，曾出席由習近平主持的經濟社會領域專家座談會。鄭永年過去常就香港議題發聲，包括提出香港必須「二次回歸」，去年接受人民日報訪問談香港反送中時曾說「香港這些人成不了氣候。我一個朋友是新加坡前高官，他就說，你只需要威脅斷水就好了」引來爭議。