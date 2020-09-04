「還有生還者」 貝魯特爆炸1個月 廢墟中疑測得兒童生命跡象

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口區8月4日發生大爆炸，慘案發生至今已過一個月，黎巴嫩搜救隊3日在一處瓦礫堆中偵測到有人類脈搏跡象，顯示可能還有幸運生還者。

香港01報導，貝魯特大爆炸導致約190人死亡，逾6000人受傷，至少30萬人無家可歸，當地搜救隊至今仍在努力尋找生還者。救援人員比塔爾（Eddy Bitar）說，搜救犬周三在瓦礫堆中嗅到氣息，不斷在附近徘徊，於是眾人以儀器作進一步探測，「這些（呼吸和脈搏的訊號）加上溫度探測器的結果，代表仍存在生命跡象，看情況很可能來自一名小孩子，我們會盡一切努力去搜救。」

英國廣播公司（BBC）記者里（Claiure Reed）在推特上發文稱：「他們（搜救隊）第二次檢測到潛在的心跳訊號，隨即決定展開拯救。」

媒體報導，倘若仍有人還活著的跡象很明顯，搜救工作可能需要耗費數小時。

大爆炸發生後，當地大批民眾上街示威，抗議政府改革失敗，因為貪腐間接導致是次慘劇。路透8月11日曾引述當局內部文件及消息報道，安全部門早在7月已向政府警告，儲存在當地港口的硝酸銨有潛在爆炸風險；報導稱，安全部門曾分別向總理狄亞布（Hassan Diab）及總統恩（Michel Aoun）致函，當中提到該批化學品可能成為恐怖分子目標，一旦爆炸足以摧毀整個貝魯特，而港口部門也多次要求海關移走硝酸銨，並提出由軍方接收，但遭拒絕。

狄亞布最終在8月10日宣布辭職，同時公布政府下台，外界預料新政府產生需要數個月，讓國會不同黨派及宗教組織獲得共識。